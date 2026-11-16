Национальный банк предлагает с 1 февраля 2027 года вывести из наличного оборота монеты номиналом 10 копеек - после этой даты ими нельзя будет расплатиться в магазинах.

Наличная валюта в Украине снова претерпит изменения - Национальный банк предлагает окончательно вывести из обращения монеты номиналом 10 копеек. Инициатива регулятора предусматривает конкретную дату, после которой магазины перестанут принимать эти монеты.

Как сообщает OBOZ.UA, с 1 февраля 2027 года десятикопеечные монеты могут перестать быть законным средством платежа. Это значит, что расплатиться ими на кассе в магазинах, аптеках и в транспорте больше не получится.

Причина проста: 10 копеек давно потеряли покупательную способность. За годы инфляции на эту сумму фактически ничего нельзя купить, а чеканка и оборот мелких монет обходятся государству дороже их номинальной стоимости.

Это не первое подобное решение регулятора. Еще в 2019 году НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Теперь настала очередь десятикопеечных монет, которые до сих пор оставались самыми мелкими разменными деньгами в кошельках украинцев.

Что будет с ценами и как будут округлять суммы

Если монеты выведут из обращения, продавцам придется округлять итоговую сумму в чеке. Правило в целом знакомо украинцам: когда сумма заканчивается менее чем на 5 копеек, ее округляют в меньшую сторону, если больше - в большую. Точный механизм для новой ситуации Нацбанк еще уточняет.

Где можно будет обменять 10-копеечные монеты

После вывода из обращения монеты номиналом 10 копеек можно будет бесплатно обменять в отделениях банков и в подразделениях Национального банка. Выбрасывать монеты или сдавать их в металлолом точно не стоит - они еще долгое время будут иметь ценность.

В НБУ подчеркивают, что обмен будет доступен в течение длительного периода, а точные сроки приема монет объявят отдельно, когда инициативу окончательно утвердят.

Стоит помнить, что пока это проект решения, вынесенный на обсуждение. Дата 1 февраля 2027 года еще может быть скорректирована, однако направление изменений понятно: мелкие монеты постепенно исчезают из наличного оборота Украины.

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