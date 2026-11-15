В понедельник, 16 ноября, в Украину придет антициклон: без осадков, но ночью подморозит до -5°. Днем воздух прогреется до +3...+9°.

Погода в Украине резко изменится на следующей неделе - в понедельник, 16 ноября, синоптики обещают сухую погоду и ночные морозы по всей стране.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил: в понедельник осадков преимущественно не прогнозируют. Зато ночью температура опустится до 0...-5°, а днем воздух будет прогреваться лишь до +3...+9° тепла.

Где будет холоднее всего

Сильнее всего подморозит на западе и севере страны. Там ночная температура опустится до -5°, а вот днем столбики термометров покажут +3...+6°. Это резкий контраст с выходными, когда днем еще держалось до +10° тепла.

На Закарпатье и в Карпатах традиционно холоднее - ночью до -7°. На остальной территории, особенно на юге, днем будет теплее всего - до +9°.

Антициклон, который придет в Украину, установится на несколько дней. Он принесет безоблачное небо днем, но и приведет к выхолаживанию воздуха ночью - именно поэтому и ожидаются заморозки.

Чего ждать водителям и аграриям

Ночные заморозки - это не только про теплую одежду. Для аграриев они означают риск подмерзания влажной почвы и осложнение отдельных полевых работ. Зато прекращение дождей может даже улучшить условия для работы техники после просыхания полей.

Водителям тоже стоит быть внимательными: после дождей выходных на дорогах появится гололедица, особенно ночью и утром. На перевалах Карпат и на мостах лед держится дольше всего.

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