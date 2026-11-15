Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 16 по 22 ноября обещает четыре дня с осадками и максимальную температуру +14° в среду, 18 ноября. Самым холодным ожидается воскресенье, 22 ноября, когда днем будет всего +8°.

Новая неделя дождей в Одесской области станет продолжением нестабильной осенней погоды — синоптики прогнозируют осадки сразу четыре дня из семи, а максимальная дневная температура не превысит +14°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области дневная температура будет колебаться от +8° до +14°, а ночная — от +7° до +11°.

В понедельник, 16 ноября, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и возможны осадки. Днем воздух прогреется до +11°, а ночью похолодает до +7°.

Во вторник, 17 ноября, небо затянет облаками, и синоптики снова не исключают осадков. Дневная температура поднимется до +12°, ночная удержится на уровне +10°.

В среду, 18 ноября, столбики термометров днем достигнут отметки +14° — это самый теплый день недели. Облачность ожидается с прояснениями, возможны осадки, а ночью похолодает до +10°.

В четверг, 19 ноября, погода немного стабилизируется: небо будет малооблачным, без осадков. Днем воздух прогреется до +13°, ночью — до +9°.

В пятницу, 20 ноября, несмотря на малооблачную погоду, синоптики прогнозируют возможные осадки. Дневная температура удержится на отметке +13°, а ночная поднимется до +11°.

В субботу, 21 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Днем +12°, а ночью похолодает до +8°.

В воскресенье, 22 ноября, неделю завершит малооблачная погода без осадков, однако именно этот день станет самым холодным: днем ожидается всего +8°, а ночью температура удержится на той же отметке +8°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с температурой +14°, а самым холодным — воскресенье, 22 ноября, когда днем ожидается всего +8°. Перепад температур за неделю достигнет 6°. Осадки прогнозируют в понедельник, вторник, среду и пятницу.

Синоптики советуют одесситам в дни с осадками — 16, 17, 18 и 20 ноября — брать с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги. А из-за ночных температур, опускающихся до +7-8°, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях и похолодании: прогноз погоды на неделю в одесской области с 12 по 18 ноября.

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Как сообщала Politeka, погода резко изменится: синоптики дали прогноз на неделю с 6 по 12 ноября в одесской области.