Повестку из ТЦК могут прислать по почте - заказным письмом с описью вложения. При определенных условиях документ считается врученным даже без личной подписи, поэтому игнорировать извещение из почтового отделения не стоит.

Воинский учет в Украине теперь имеет еще один важный нюанс - повестку из ТЦК могут прислать по почте, и при определенных условиях письмо считается врученным, даже если вы его не забрали из отделения.

О вызове в территориальный центр комплектования мужчина может узнать не только при личном вручении документа. Повестку отправляют заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Если получателя нет по указанному адресу, почтовый оператор оставляет извещение о поступлении письма в отделение. Забрать отправление нужно в течение 3 рабочих дней, иначе письмо вернут отправителю с соответствующей отметкой.

Что должна содержать повестка

В самом документе обязательно указывают данные военнообязанного, адрес, цель вызова, дату, время и место явки, а также подпись руководителя ТЦК. Без этих реквизитов документ не считается оформленным надлежащим образом.

Когда письмо считается врученным

Постановление Кабмина №560 допускает признание военнообязанного надлежащим образом уведомленным не только при фактическом вручении повестки. Это происходит, если почтовый оператор зафиксировал отказ от получения либо отсутствие адресата по указанному адресу.

Речь идет об адресе проживания, который человек сообщил при уточнении военно-учетных данных, либо о задекларированном или зарегистрированном месте жительства, если другой адрес не предоставлялся.

Само по себе отсутствие подписи о личном получении не гарантирует, что вызов в ТЦК не будет иметь юридических последствий. Если после надлежащего уведомления человек без уважительной причины не явился в назначенное время, возможна административная ответственность за нарушение правил воинского учета.

Грозит ли уголовная ответственность

Уголовная ответственность за уклонение от призыва во время мобилизации регулируется отдельно и требует установления предусмотренных законом обстоятельств. Сам по себе факт возврата почтового отправления еще не доказывает совершение уголовного правонарушения.

Что делать, если пришло извещение о письме из ТЦК

Главное - не игнорировать извещение. Рекомендуем действовать так:

Заберите письмо в отделении в течение 3 рабочих дней после уведомления.

Проверьте, правильно ли указаны ваши данные, адрес, дата и время явки.

Если в письме указан старый или чужой адрес, обновите данные в приложении «Резерв+» или обратитесь в ТЦК или ЦНАП.

Явиться по вызову или сообщить об уважительной причине неявки лучше вовремя, чтобы избежать штрафа.

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