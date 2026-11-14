Главный сервисный центр МВД во время Недели безопасности дорожного движения напомнил водителям о правилах использования ремней безопасности и детских автокресел. За нарушение - штраф 510 гривен, но реальная цена ошибки при ДТП значительно выше.

Штрафы для водителей в Украине снова напоминают о себе: Главный сервисный центр МВД запустил информационную кампанию к Неделе безопасности дорожного движения. Водителям и пассажирам объяснили, почему ремень безопасности и детское кресло - это защита жизни, а не прихоть полиции.

За нарушение правил использования ремней безопасности предусмотрен штраф 510 гривен. Но главный риск гораздо серьезнее: непристегнутый человек при аварии может получить тяжелые травмы или погибнуть.

Пристегиваться должны все, а не только водитель

Правило касается каждого места в салоне, оборудованного ремнем. Пассажир на заднем сиденье при столкновении не только рискует сам, но и может травмировать человека, сидящего впереди.

В МВД опровергли распространенный миф, будто короткая поездка не требует ремня. ДТП не зависит от длины маршрута: даже на небольшой городской скорости силы при резкой остановке очень велики, а тело продолжает двигаться вперед.

Подушка безопасности не заменяет ремень

Airbag создан как дополнительная система и рассчитан на то, что человек уже удерживается ремнем в правильном положении. Без этого тело движется навстречу подушке слишком быстро, и сама подушка способна нанести травмы.

Важно и правильно расположить ремень: нижняя часть должна лежать низко на тазовых костях, а не на животе, диагональная лента - проходить через середину плеча и грудную клетку. Нельзя пропускать ее под рукой или за спиной.

Детское кресло: что важно знать

Ребенка нельзя просто держать на руках - при столкновении взрослый физически не способен его удержать. Детей ростом менее 150 сантиметров в легковом авто нужно перевозить только в детской удерживающей системе, которая соответствует росту и массе ребенка.

Отдельно МВД обращает внимание на толстую зимнюю одежду: объемная куртка создает зазор между ремнем и телом, поэтому при аварии ремни могут оказаться слишком свободными. Лучше снять куртку, пристегнуть ребенка и накрыть его пледом сверху.

Для самых маленьких безопаснее положение против направления движения - оно лучше защищает шею и позвоночник. Переходить в положение лицом вперед следует по пределам конкретного кресла, а не только по возрасту ребенка.

Животные тоже должны быть зафиксированы

Собака или кот, свободно передвигающийся по салону, может попасть под педали, закрыть обзор или отвлечь водителя. Для небольших животных рекомендуют прочные переноски, для собак - специальные автомобильные шлейки или транспортные боксы, которые тоже нужно надежно закреплять.

Что проверить перед поездкой

Безопасная поездка начинается еще до запуска двигателя. Водителю стоит убедиться, что все пассажиры пристегнуты, детское кресло установлено правильно, а животные не мешают управлению. Это занимает несколько секунд, но больше всего снижает тяжесть последствий ДТП.

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