Часть пенсионеров в 2026 году может получать дополнительные выплаты - от возрастных надбавок в несколько сотен гривен до разовой помощи свыше 3 тысяч гривен. Одни доплаты начисляют автоматически, за другими нужно обращаться в Пенсионный фонд с документами.

Доплаты к пенсии в Украине в 2026 году могут составлять от 300 до 3100 гривен. Часть из них начисляют автоматически, а за некоторыми придется обращаться в Пенсионный фонд и подавать пакет документов. О том, кому именно положены дополнительные деньги, рассказали "Факты", передает Новини.LIVE.

Возрастные надбавки: кому и сколько

Ежемесячную доплату в зависимости от возраста назначают автоматически, как только человеку исполнилось 70 лет, а размер его пенсии не превышает 10 340,35 гривны. Сумма зависит от возрастной категории:

300 гривен - пенсионерам от 70 до 75 лет;

456 гривен - от 75 до 80 лет;

570 гривен - людям старше 80 лет.

Эти надбавки не суммируются. Когда пенсионер переходит в следующую возрастную категорию, размер выплаты просто меняется на установленную сумму. Если 70 лет исполнилось, например, 20 числа, доплату за этот месяц посчитают только за дни со дня рождения до конца месяца, а полную сумму начнут платить уже со следующего.

Доплата за стаж тем, кто работает

Пенсионеры, которые продолжают работать, имеют право на перерасчет выплаты за дополнительный страховой стаж. Для этого после назначения пенсии или предыдущего перерасчета нужно накопить не менее 24 месяцев стажа. Если стажа меньше, перерасчет все же возможен, когда с предыдущего прошло не менее двух календарных лет.

Сумма повышения зависит от количества дополнительных месяцев стажа и зарплаты, с которой уплачивали страховые взносы. Пенсионный фонд сравнивает два варианта: учет только дополнительного стажа или дополнительного стажа вместе с заработком. Применят более выгодный для человека.

Важно вовремя подать заявление. Если обратиться до 15 числа включительно, пенсию пересчитают с первого числа текущего месяца. Если после 15 числа - новый размер установят с первого числа следующего месяца.

Надбавки на детей на иждивении

Неработающие пенсионеры могут получать дополнительные деньги на несовершеннолетних детей, находящихся на их иждивении. Выплату назначают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, нужно лишь подтвердить, что пенсионер его содержит.

Для оформления необходимо подать паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, трудовую книжку, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие нахождение ребенка на иждивении.

Стоит знать: если пенсионер официально устроится на работу или зарегистрируется как ФОП, доплату прекратят. Также ее больше не будут начислять после того, как ребенку исполнится 18 лет.

Доплата многодетным матерям

Отдельная выплата предусмотрена матерям, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей. Ее размер зависит от количества детей и определяется в процентах от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.

Женщины, воспитавшие пятерых детей, получают дополнительно 908 гривен в месяц. Матерям десяти и более детей предусмотрена максимальная доплата - 1 038 гривен.

Выплаты чернобыльцам

Ежемесячную доплату в размере 2 595 гривен могут получать некоторые неработающие пенсионеры со статусом пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Речь идет о гражданах, проживавших на территориях безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.

Учитывается проживание на таких территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. Если необходимых данных о человеке нет в госреестрах, подтвердить право на выплату можно через специальные комиссии при областных военных администрациях.

Помощь на отопление и ко Дню Независимости

Перед отопительным сезоном действуют отдельные программы денежной помощи на приобретение топлива для отопления. Они особенно важны для жителей прифронтовых громад и населенных пунктов, пострадавших от войны. Условия и перечень получателей зависят от конкретной программы и организации, которая ее финансирует.

Еще одна форма поддержки - ежегодная разовая помощь ко Дню Независимости Украины, которую выплачивают в августе. Размер зависит от статуса получателя:

от 2 700 до 3 100 гривен - людям с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, получившим инвалидность (сумма зависит от группы);

1 000 гривен - участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства;

3 100 гривен - гражданам с особыми заслугами перед Родиной;

650 гривен - членам семей погибших или умерших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

450 гривен - участникам войны и бывшим узникам концлагерей.

Как оформить доплату

Для большинства возрастных надбавок никаких заявлений не нужно - их начисляют автоматически после достижения нужного возраста. А вот за доплату на детей, за стаж и чернобыльские выплаты придется обращаться в Пенсионный фонд.

Подать документы можно лично в любом сервисном центре ПФУ, отправить по почте или через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Перечень документов зависит от типа выплаты: для надбавки на детей это паспорт, код, трудовая книжка и свидетельство о рождении ребенка, для чернобыльских выплат - документы о проживании на соответствующих территориях.

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