Мужчин в возрасте 18-25 лет по общему правилу не мобилизуют. В то же время есть исключения, когда ТЦК могут призвать парня до 25 лет даже без добровольного согласия. Рассказываем, кого именно это касается.

Вопрос мобилизации в Украине и решений ТЦК постоянно на слуху. Но не менее остро стоит другой вопрос: могут ли призвать в армию мужчину до 25 лет без его добровольного согласия.

По общему правилу минимальный возраст мобилизации в Украине составляет 25 лет. Мужчины от 18 до 25 лет находятся на воинском учете как призывники, и принудительно их в армию не призывают.

Такие парни могут пойти служить только добровольно: написать соответствующее заявление или заключить контракт с Вооруженными силами. Но из этого правила есть важные исключения, о которых знают не все.

Кого из мужчин до 25 лет могут призвать без согласия

Без добровольного согласия ТЦК могут мобилизовать тех, кто формально уже не является призывником. Речь о мужчинах до 25 лет, которые:

прошли срочную военную службу и находятся в запасе;

окончили военную кафедру или военное учебное заведение и получили офицерское звание.

Такие граждане состоят на учете не как призывники, а как военнообязанные. Поэтому на них распространяются общие правила мобилизации независимо от возраста, и их могут призвать без согласия.

Как меняется статус после 25 лет

После достижения 25 лет мужчина из категории призывника автоматически переходит в категорию военнообязанных. Именно с этого момента ТЦК имеет право вручить повестку и направить на военно-врачебную комиссию.

Чаще всего путаница возникает, когда парень не понимает, в каком статусе он состоит на учете и почему повестка пришла раньше, чем он ожидал.

Что делать, если повестку вручили до 25 лет

Если мужчина до 25 лет не служил и не оканчивал военную кафедру, он остается призывником. По закону такого человека могут мобилизовать только с его собственного согласия.

Проверить свой статус можно в приложении «Резерв+» или в военно-учетном документе. Там указано, в какой категории учета состоит человек и подлежит ли он мобилизации.

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