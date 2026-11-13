В приложении «Резерв+» может не отображаться информация о военнообязанном, и тогда оформить отсрочку или бронирование не получится. Рассказываем, почему так происходит и как исправить ситуацию.

Воинский учет в Резерв+: какие данные нужно обновить, чтобы избежать штрафа - вопрос, который волнует многих мужчин. Но иногда приложение вообще не находит данные военнообязанного, и тогда оформить отсрочку или бронирование становится невозможно.

«Резерв+» работает с единым электронным реестром военнообязанных «Оберіг». Если человека нет в этом реестре или его данные не совпадают, приложение показывает, что информация не найдена.

Почему «Резерв+» не находит данные

Чаще всего проблема возникает по нескольким причинам. Человек мог никогда не становиться на воинский учет, или его данные в реестре устарели либо содержат ошибки.

Также бывает, что при авторизации через BankID или «Дія.Підпис» система не может сопоставить человека с записью в реестре. Например, из-за расхождений в написании фамилии, даты рождения или налогового номера.

Что делать, если данных нет

Если «Резерв+» не находит ваши данные, обновить их онлайн не получится. Придется лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту нахождения на учете.

В ТЦК нужно иметь паспорт, идентификационный код и военно-учетный документ, если он есть. После сверки данных и внесения их в реестр «Оберіг» информация появится и в приложении.

Как это влияет на отсрочку и бронирование

Отсрочка от мобилизации и бронирование оформляются только для тех, кто состоит на воинском учете. Если данных в реестре нет, подать заявление на отсрочку или получить бронирование не получится.

Поэтому сначала нужно восстановить учет, а уже потом заниматься отсрочкой или бронированием. Иначе работодатель не сможет забронировать работника, а сам военнообязанный - подтвердить право на отсрочку.

Как обновить данные и избежать штрафа

Обновить данные можно двумя способами: онлайн через «Резерв+» или лично в ТЦК. Онлайн-обновление доступно только тем, чьи данные уже есть в реестре.

За нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Поэтому лучше не откладывать сверку данных, особенно если планируете оформлять отсрочку или бронирование.

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