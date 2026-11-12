Абоненты «Киевстар» могут связаться с оператором несколькими способами - от короткого номера 466 до онлайн-чата в приложении «Мой Киевстар».

Как сменить тарифный план «Киевстар» или решить другую проблему со связью - все это можно сделать, сперва связавшись с оператором. Самый быстрый способ зависит от того, откуда вы звоните и какой вопрос возник.

Со своего мобильного удобнее всего набирать короткий номер 466 - звонок бесплатный даже при нулевом балансе. С номера другого оператора или со стационарного телефона действует линия 0 800 300 466, тоже бесплатная по всей стране.

Для вопросов домашнего интернета и телевидения предусмотрены отдельные линии: 460 со своего мобильного и 0 800 300 460 с других номеров. Кроме звонков, как сообщает официальный сайт Киевстар, в веб-версии «Мой Киевстар» работает онлайн-чат.

Как связаться из-за границы

Если вы за границей, можно позвонить на +380 67 466 04 66 - это бесплатно в странах 1, 2 и 3 зоны роуминга. Или отправить USSD-запрос *105*466#, после чего оператор сам перезвонит.

Все эти номера ведут в контакт-центр, где сначала отвечает голосовое меню. Чтобы добраться до живого специалиста, внимательно прослушайте список и выберите пункт «связь с оператором» или «консультация». Не нажимайте цифры наугад - так вы лишь дольше будете ждать в очереди.

Что делать, если дозвониться не удалось

Когда линия перегружена, поможет онлайн-чат в приложении «Мой Киевстар» или на сайте kyivstar.ua. Можно также написать в официальные сообщества оператора в Telegram или Viber, но сначала убедитесь, что это настоящий канал компании.

Что подготовить перед обращением

Перед звонком или сообщением в чат соберите краткие сведения: номер телефона, с которым возникла проблема, номер договора или лицевого счета для домашнего интернета и краткое описание ситуации. Не отправляйте полные паспортные данные или коды подтверждения без необходимости.

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