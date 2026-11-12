Если квартира или дом оформлены на несовершеннолетнего ребенка, а родители продают или сдают это имущество в аренду, доход принадлежит именно ребенку. В налоговой отчетности нужно указывать данные несовершеннолетнего владельца и его налоговый номер, а для продажи может понадобиться разрешение органа опеки.

Цены на недвижимость в Украине осенью изменились, но когда имущество оформлено на ребенка, действуют отдельные правила. Если квартира или дом принадлежат несовершеннолетнему, а родители продают или сдают их в аренду, доход принадлежит именно ребенку, а не взрослым.

Даже если деньги фактически получает один из родителей или опекун, сам факт получения средств законным представителем не меняет того, кому принадлежит доход. Такое разъяснение обнародовала Государственная налоговая служба Украины.

Чьи данные указывать, если имущество принадлежит ребенку

В налоговой отчетности нужно указывать именно данные ребенка: фамилию, имя и отчество несовершеннолетнего владельца, а также его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Это правило действует даже тогда, когда средства получает опекун. Указывать вместо ребенка информацию о взрослом только потому, что он получил деньги, неправильно.

В каких документах отражать доход

Информацию о доходе несовершеннолетнего владельца отражают в соответствующих приложениях к налоговой отчетности. Какой именно документ использовать, зависит от того, кто выступает налоговым агентом.

Приложение 4ДФ - к Налоговому расчету, который подают юридические лица и другие налоговые агенты.

Приложение ФИЗ-4ДФ - к Расчету, который подают физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

В обоих случаях указывают данные несовершеннолетнего ребенка, которому принадлежит имущество и в пользу которого начислен доход.

Когда нужно разрешение органа опеки

Отдельно налоговики напоминают, что у несовершеннолетних есть особенности реализации имущественных прав. В зависимости от вида сделки для распоряжения недвижимостью могут потребоваться согласие законных представителей и разрешение органа опеки и попечительства.

То есть перед продажей квартиры или дома, оформленных на ребенка, родителям стоит заранее обратиться в службу по делам детей по месту жительства. Без такого разрешения нотариус не удостоверит сделку.

Что учесть перед продажей имущества ребенка

Налоговые агенты также должны правильно отражать начисленные и выплаченные доходы физических лиц в отчетности, а также выполнять обязанности по удержанию и перечислению налогов.

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