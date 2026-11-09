Компанія планує подвоїти видачу іпотек - до 20 тисяч кредитів. Половину забезпечать за чинною програмою, решту - через новий механізм зі Світовим банком.

Житло в Україні за державною іпотекою стане доступнішим для більшої кількості родин: «Укрфінжитло» планує у 2027 році видати близько 20 тисяч нових іпотечних кредитів, що вдвічі перевищує показник 2026 року.

Про плани компанії, фінансування програми «єОселя» та можливі зміни умов кредитування повідомили в «Укрфінжитлі» у відповідь на запит видання Delo.ua.

Скільки кредитів і за якою схемою

Із загальної кількості 10 тисяч кредитів передбачено за чинною програмою «єОселя». Ще 10 тисяч планують видати за новим механізмом, який компанія зараз опрацьовує у співфінансуванні зі Світовим банком.

«У 2027 році ми плануємо забезпечити видачу близько 20 тисяч нових іпотечних кредитів. Із них 10 тисяч - за чинною програмою «єОселя», ще 10 тисяч - у межах нового механізму, який опрацьовуємо у співфінансуванні зі Світовим банком», - зазначили в компанії.

Таким чином придбати власне житло зможуть близько 20 тисяч українських родин. Для порівняння, на 2026 рік «Укрфінжитло» запланувало видати 10 тисяч кредитів, і на момент коментаря позичальники вже отримали близько 6,5 тисячі іпотек.

Чи вистачить грошей на програму

Передбачені у проєкті держбюджету на 2027 рік 45 млрд грн не є додатковим фінансуванням компанії. Ця сума пов'язана з виконанням зобов'язань за раніше випущеними облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) - погашенням облігацій та виплатою купонного доходу.

«Додаткових коштів на реалізацію «єОселі» не закладено», - наголосили в «Укрфінжитлі». Фінансовий план компанії на 2027 рік ще перебуває на етапі затвердження, тому остаточного розподілу коштів на компенсацію процентних ставок наразі немає.

Збільшення кількості кредитів залежатиме від залучення міжнародного фінансування та запуску нового механізму за участю Світового банку.

Чи зміняться умови «єОселі»

Збільшення обсягів кредитування саме по собі не означає автоматичного перегляду умов. Ідеться про процентні ставки, розмір першого внеску, граничну вартість житла, нормативну площу та вимоги до позичальників.

Водночас у компанії не виключають подальшого вдосконалення програми: аналізують звернення громадян, пропозиції банків-партнерів та девелоперів. Можливі зміни можуть стосуватися умов кредитування, вимог до нерухомості та розширення можливостей для окремих категорій позичальників.

Також у компанії заперечують наявність черги на кредити за «єОселею»: заявки опрацьовують банки-партнери, а кредитування відбувається у штатному режимі.

Чи через іпотеку дорожчатимуть квартири

В «Укрфінжитлі» вважають, що зараз масштаби державної іпотеки недостатні для відчутного впливу на ціни. Частка іпотеки в загальній кількості угод купівлі-продажу житла становить близько 3%, тоді як відчутний вплив на ціноутворення, за міжнародним досвідом, проявляється на рівні 30-40% іпотечних угод.

Крім того, у програмі «єОселя» є обмеження щодо граничної вартості квадратного метра та максимальної вартості житла, яке можна придбати за пільговим кредитом.

Пріоритетом на 2027 рік компанія називає збільшення частки кредитів на придбання нового житла. За оцінками Мінекономіки, кожна гривня державної підтримки в межах «єОселі» генерує близько 2,8 грн податків і зборів, які повертаються до бюджету.

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