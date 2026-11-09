Якщо суд зобов'язав людину повернути борг у доларах чи євро, діють окремі правила. У Міністерстві юстиції розповіли, скільки часу має банк на обмін валюти, хто оплачує додаткові витрати та чи може виконавець сам перерахувати суму в гривні.

Борги та прострочення в Україні набувають особливих правил, коли йдеться про іноземну валюту. Якщо суд зобов'язав людину повернути борг у доларах чи євро, варто знати, як саме стягуватимуть гроші з рахунків боржника. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Ситуація ускладнюється тим, що на рахунках боржника одночасно можуть лежати кошти одразу в кількох валютах. Для таких випадків закон передбачає окремі правила. Вони визначають, коли банк має продати валюту, скільки часу на це відводиться і хто оплачує додаткові витрати.

Є й важливий нюанс щодо того, чи може виконавець самостійно змінити валюту боргу. Відповідь на це питання багато хто шукає, коли кредитор виграв суд, а грошей у потрібній валюті в боржника немає.

Як стягують борг, якщо гроші лежать в іноземній валюті

Коли суд зобов'язав людину повернути борг, за справу береться державний виконавець. Він перевіряє, скільки грошей лежить на банківських рахунках боржника і в якій валюті вони зберігаються. Якщо для погашення боргу потрібно продати долари чи євро, виконавець доручає це банку.

На продаж валюти банку відводиться сім робочих днів. Обмінюють лише ту суму, яка потрібна для погашення заборгованості, а не всі заощадження боржника.

Окрема ситуація - коли банк або фінансова установа не має права самостійно продавати іноземну валюту. Тоді гроші мають перерахувати в інший банк, який може провести обмін. На це також відводиться сім робочих днів. Куди саме переказувати кошти, вирішує державний виконавець.

Чи можна повернути доларовий борг гривнями

Уявімо ситуацію: людина позичила долари, а потім відмовилася їх повертати. Кредитор звернувся до суду і виграв справу. Якщо суд постановив стягнути борг саме в доларах, виконавець має орієнтуватися на цю суму і валюту.

Спершу він перевірить, чи є в боржника долари на рахунках. Якщо грошей вистачає, їх можуть стягнути і переказати кредитору. Якщо ж потрібної валюти немає, діють окремі правила, передбачені статтею 49 Закону України «Про виконавче провадження». Виконавець має враховувати, які кошти є в людини, а також чинні обмеження Національного банку України.

Ключовий момент: самостійно перерахувати доларовий борг у гривні виконавець не може. Це рішення приймається виключно на підставі судового рішення та з урахуванням норм закону.

Хто оплатить обмін валюти

Погашення боргу через виконавчу службу іноді потребує додаткових витрат. Наприклад, банк може стягувати комісію за обмін доларів на гривні або за переказ коштів до іншої установи.

Для боржника тут є неприємний момент: усі такі витрати доведеться оплачувати з власної кишені. Тобто якщо для погашення заборгованості необхідно провести валютні операції, витрати на них додадуться до суми, яку людина має повернути.

Що робити, якщо ви боржник у валютній справі

Передусім варто знати, що виконавець не може на власний розсуд змінювати валюту боргу, а банк обмінює лише необхідну суму. Якщо вам нарахували комісію за обмін, перевірте, чи справді вона пов'язана з виконанням рішення суду. У разі сумнівів можна звернутися до виконавчої служби за роз'ясненням або оскаржити дії виконавця в суді.

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