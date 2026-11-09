Допомога на проживання для дітей ВПО становитиме 3 000 грн на місяць на кожну дитину без урахування доходу батьків. Розповідаємо, хто має право на виплату та як її оформити.

Допомога для переселенців в Україні вкотре оновилася: тепер виплату на проживання для дітей ВПО призначають у розмірі 3 000 грн на місяць на кожну дитину без урахування доходу батьків. Таке правило запровадила постанова Кабміну №390 від 18 березня 2026 року, а родини, які подали заяву до 1 червня 2026-го, отримали гроші одразу з 1 лютого 2026 року.

Відмова від перевірки доходу не зробила виплату безумовною, наголошує Пенсійний фонд. Сім'я й далі має відповідати майновим критеріям, а для дітей від 6 років діють додаткові умови щодо фактичного місця проживання та форми навчання.

Що змінилося для дітей ВПО у 2026 році

До 2026 року допомога на дитину залежала від того, чи проходить уся сім'я за доходом. Якщо зарплата батьків піднімала середній дохід понад ліміт 10 380 грн на члена сім'ї, дитина втрачала виплату разом із дорослими.

Постанова №390 розділила дорослу та дитячу виплати: тепер дохід батьків не рахують, а перевіряють майновий стан сім'ї, фактичне місце проживання і навчання дітей. Сума при цьому не змінилася:

3 000 грн на місяць - на кожну дитину до 18 років;

6 000 грн - для сім'ї з двома дітьми;

9 000 грн - з трьома, незалежно від того, скільки заробляють батьки.

Гроші нараховують на дитину, але перераховують на банківський рахунок одного з батьків або законного представника. Дорослі члени сім'ї отримують власні 2 000 грн окремо і лише якщо самі проходять за доходом або належать до пільгової категорії.

Хто має право на виплату

Дитина має бути внесена до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО або входити до складу сім'ї переселенця. За роз'ясненням Пенсійного фонду, умови такі:

діти до 6 років отримують допомогу без додаткових умов;

діти 6-18 років мають право, якщо сім'я живе на території активних чи можливих бойових дій;

інші діти 6-18 років - якщо навчаються очно в школі чи закладі фахової освіти за місцем фактичного проживання.

Майнові критерії для сім'ї

Майнові обмеження перевіряють для всієї сім'ї, навіть коли дохід батьків не рахують. Відмову отримають зокрема ті, хто має понад 100 000 грн на депозитах, купив валюту, житло чи землю на суму понад 100 000 грн або придбав авто, якому менше п'яти років. Значення має і наявність власного придатного житла на території без бойових дій.

Діти з інвалідністю до 18 років отримують 3 000 грн без перевірки доходу сім'ї ще з попередніх правил, і їм допомогу продовжують автоматично. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років також одержують виплату без перевірки доходу.

Як подати заяву

Заяву подають онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або в його мобільному застосунку з кваліфікованим електронним підписом. Де це технічно доступно, приймає заяву і портал Дії. Статус ВПО для дитини оформлюють заздалегідь через Дію або ЦНАП.

Паперову заяву приймають сервісні центри ПФУ, ЦНАП та уповноважені особи місцевих рад; її можна надіслати і поштою. Сім'ям, яким раніше відмовили через дохід, потрібна нова заява, бо автоматично право на дитячу виплату не відновлювали. Для цього перевіряють наявність дитини в базі ВПО, готують паспорт, свідоцтво про народження та за потреби довідку про навчання.

З якого місяця призначають і коли можуть припинити

Загальне правило: допомогу призначають з місяця подання заяви, і цей місяць оплачують повністю. Спочатку її дають на шість місяців, далі продовжують автоматично, якщо сім'я відповідає умовам. Постанова №1087 збільшила максимальну кількість періодів до шести, тобто до 36 місяців; поточний шостий період триває з 1 вересня 2026 до 28 лютого 2027 року.

Виплату на дитину припиняють, якщо дитина пробула за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів сумарно протягом шестимісячного періоду, а також після переїзду чи зміни форми навчання, коли умова про проживання або очне навчання перестає виконуватися.

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