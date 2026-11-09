До 1 грудня уряд планує узгодити з бізнесом новий механізм бронювання: підприємства віддаватимуть 3-5% працівників на мобілізацію залежно від галузі. Деталі та поточні правила - у матеріалі.

Бронювання працівників в Україні можуть суттєво змінити до кінця року - держава шукає спосіб залучити більше людей до оборони, тож бізнесу, за новою моделлю, доведеться віддавати частину персоналу на мобілізацію заради збереження броні для решти штату.

До 1 грудня уряд планує узгодити з бізнесом прозорий механізм змін щодо бронювання. Мобілізаційне навантаження хочуть розподілити між секторами економіки: залежно від галузі до війська залучатимуть 3-5% працівників підприємства.

Як пише Delo, про підхід заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда. За його словами, директори з персоналу, розуміючи це навантаження, керуватимуть персоналом і віддаватимуть певну частку людей на мобілізацію, "і гарантовано, що вони туди підуть".

Депутат називає таку схему "цивілізованою моделлю", коли підприємства бачать своє майбутнє, а Збройні сили розуміють, скільки мобілізованих точно отримають. Він також додав, що бізнес не хоче брати на себе відповідальність за мобілізацію і готовий за це платити, тож змінити позицію зможе лише під тиском.

Новий "соціальний договір" і терміни

Прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав бізнес спільно розробити нову соціальну модель, за якої підприємства забезпечуватимуть прогнозовану мобілізацію людей до ЗСУ. Такий підхід, на його думку, дозволив би уникнути примусової мобілізації. До 1 грудня Міністерство економіки та Міністерство оборони планують зібрати представників великого бізнесу та асоціацій для обговорення "нового соціального договору" і системи бронювання.

Раніше Корецький пояснював необхідність змін зловживаннями під час бронювання. Нардеп Богдан Кицак звертає увагу на тіньовий ринок праці: за його словами, близько трьох мільйонів людей працюють без оформлення, а ініціатив щодо їх легалізації поки немає.

Як бронюють зараз: ключові правила

Кабмін уже змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Для низки підприємств оборонної та енергетичної галузей встановили ліміт 95% штату, а керівник самостійно визначає, кого бронювати в межах цього ліміту. Також уряд створив окремий Координаційний центр з організації бронювання: обґрунтовані пропозиції щодо збільшення лімітів тепер передають саме туди.

У постанові визначено сфери, підприємства яких можуть отримати статус критично важливих: оборонно-промисловий і паливно-енергетичний комплекси, житлово-комунальне господарство, добувна та переробна промисловість, агропромислове виробництво і роздрібна торгівля, будівництво, транспорт і логістика, ІТ, банки, охорона здоров'я та зв'язок, аварійно-рятувальні служби, а також організації гуманітарної сфери.

Станом на вересень 2026 року в Україні від мобілізації заброньовано близько 1,4 млн людей. Найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

Що зміниться для працівників

Якщо механізм із квотою 3-5% ухвалять, працівники критично важливих підприємств, які зараз мають бронь, у межах цих квот можуть потрапити під мобілізацію. Точний відсоток залежатиме від галузі, а кого направити на службу - визначатиме саме підприємство. Остаточних рішень ще немає: до 1 грудня триватимуть обговорення з бізнесом.

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