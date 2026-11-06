Полтавський суд визнав незаконною відмову обласної адміністрації у статусі критично важливого підприємства, що ґрунтувалася лише на усній заяві офіцера ТЦК без жодних документів. Розповідаємо, що це означає для роботодавців і як захистити свої права.

Бронювання працівників від мобілізації залишається однією з найгарячіших тем для українського бізнесу - і тепер суд показав, що усна заява офіцера ТЦК не може бути підставою для відмови підприємству у статусі критично важливого. Йдеться про справу № 440/5413/26, розглянуту Полтавським окружним адміністративним судом.

Товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається роботою з небезпечними відходами, подало документи на отримання статусу критично важливого підприємства, щоб забронювати своїх працівників. Компанія підтвердила, що не має податкових боргів, виплачує працівникам зарплати на рівні понад 38 тисяч гривень і надала офіційно звірені у військкоматі списки військового обліку.

Однак під час засідання комісії при Полтавській обласній військовій адміністрації слово взяв начальник групи бронювання місцевого ТЦК. Він повідомив присутнім лише одне: "ООО не виконує вимоги законодавства України у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації". Жодних дат, протоколів, офіційних листів чи інших документів офіцер не надав.

Чому комісія відмовила без жодного аргумента

Попри відсутність документальних доказів, комісія миттєво відреагувала на репліку військового - 17 членів проголосували проти надання статусу, спираючись виключно на почуте. Причина криється у додатковій вимозі, яку Полтавська ОВА встановила власним розпорядженням: підприємство мало отримати позитивний відгук від ТЦК щодо дотримання мобілізаційного законодавства.

Варто нагадати, що постанова Кабміну № 76 чітко визначає три критерії для отримання статусу критично важливого: виплата належної зарплати, відсутність податкової заборгованості та сплата понад 1,5 мільйона євро податків. Проте урядовці дозволили обласним адміністраціям встановлювати власні додаткові регіональні вимоги, чим і скористалася Полтавська ОВА.

Що вирішив суд

Отримавши офіційну відмову, компанія звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду. Представники ОВА намагалися перекласти відповідальність на бізнес, заявивши, що оскільки підприємство саме зацікавлене в отриманні статусу, то саме воно має доводити відсутність порушень. Чиновники навіть стверджували, що усні слова військового в протоколі є законним доказом.

Судді відкинули таку позицію. Згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, саме орган влади зобов'язаний доводити законність свого негативного рішення. Другий апеляційний адміністративний суд 22 жовтня 2026 року підтвердив рішення першої інстанції. Посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини, судді нагадали про принцип належного управління, в якому немає місця правовій невизначеності та здогадкам.

Втім, скасування відмови не означає, що суд автоматично присвоїв фірмі статус критично важливої. Справа має повернутися до чиновників на повторний розгляд, однак тепер вони зобов'язані діяти за правилами.

Що робити роботодавцю, якщо комісія відмовила

Зберігайте всі акти звірки списків військовозобов'язаних із ТЦК - це головний доказ вашої добросовісності.

Самостійно направляйте у військкомати письмові запити про наявність чи відсутність порушень з боку компанії.

Якщо комісія все ж відмовить, витребуйте протокол засідання і перевірте, чи є в ньому документальні докази вашої вини.

За відсутності таких доказів оскаржуйте рішення посадовців в адміністративному суді.

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