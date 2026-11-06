Власники знищеної російськими обстрілами нерухомості з 2026 року звільняються від плати за землю під нею, причому заднім числом. Перерахунок можливий за всі попередні місяці року, але є обов'язкові умови.

Зруйноване житло та земля під ним тепер позбавлені одразу двох фінансових тягарів. Власники будинків та іншої нерухомості, яку знищила російська агресія, у 2026 році звільняються від плати за землю, причому заднім числом - про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на Державну податкову службу.

Закон набув чинності лише 23 жовтня 2026 року, але дозволяє перерахувати податкові зобов'язання за всі попередні місяці року. Це важливо, адже підприємства та громадяни, які втратили нерухомість через обстріли, майже десять місяців не мали визначеності, чи треба їм сплачувати за земельну ділянку під знищеним об'єктом.

Хто звільняється від плати за землю

Для фізичних осіб, які втратили житлову нерухомість, встановлені граничні площі ділянок, на які поширюється пільга: у селах - не більше 0,25 гектара, у селищах - не більше 0,15 гектара, у містах - не більше 0,1 гектара. Тобто якщо ділянка більша, за її «надлишок» доведеться платити.

Для власників знищеної нежитлової нерухомості та юридичних осіб, які володіли зруйнованим житлом, діє інший підхід. Пільга може охопити 100% площі ділянки, якщо загальна площа знищеної будівлі становить не менше третини площі землі. Якщо будівля займає меншу частину ділянки, звільняють 50% її площі.

З якого часу можна не платити

Початок пільги залежить від дати знищення конкретного об'єкта. Звільнення діє з першого числа місяця, в якому нерухомість була знищена, за даними державного реєстру. Наприклад, якщо будинок зруйнували у вересні 2026 року, підставу для пільги визнають з 1 вересня, а не з початку року. Пільга зберігається до кінця місяця, в якому зареєстровано право на новозбудований об'єкт на цій ділянці, або до кінця місяця припинення воєнного стану - залежно від того, що настане раніше.

Як перерахувати податок за 2026 рік

Підприємства та інші платники, які до 23 жовтня вже задекларували зобов'язання за відповідні ділянки, мають право подати уточнюючі податкові декларації. Це дозволяє зменшити нарахування за період, коли діяла підстава для звільнення. Водночас сам факт набуття чинності закону не означає автоматичного перерахунку - якщо податок уже сплачено, його повернення чи зарахування переплати вирішується окремо за процедурами Податкового кодексу.

Що робити, якщо зруйновану будівлю не внесли до реєстру

Однією з обов'язкових умов пільги є наявність у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна відомостей і про знищену нерухомість, і про земельну ділянку, на якій вона стояла. Якщо цих даних немає, самих лише фотографій руйнувань чи повідомлення про обстріл може виявитися недостатньо. ДПС радить звертатися до публічного реєстратора за місцем розташування ділянки - ним можуть бути органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. Громадянам, які отримали податкове повідомлення-рішення за земельну ділянку, варто звернутися до ДПС для звірки даних і перевірки підстав для перерахунку.

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