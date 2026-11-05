6 листопада Землю накриє затяжна магнітна буря, яка триватиме щонайменше дві доби. Розповідаємо, коли коливання досягнуть піку та як метеозалежним людям полегшити самопочуття.

Магнітні бурі в Україні на початку листопада набирають силу. Уже завтра, 6 листопада 2026 року, Землю накриє затяжний геомагнітний шторм, який триватиме щонайменше дві доби - метеозалежним людям варто підготуватися заздалегідь.

Про наближення магнітної бурі свідчать дані Британської геологічної служби. Новий геомагнітний шторм рівня G1 очікується 6-7 листопада, а за попередніми розрахунками коливання можуть затягнутися аж до 8 листопада.

Коли коливання досягнуть піку

Сьогодні, 5 листопада, К-індекс становить 3,7 - це зелений рівень, тобто низькі магнітні коливання. Проте вже завтра ситуація почне змінюватися: 6 листопада показник підніметься до 4,7, що відповідає коливанням середнього рівня.

Пік геомагнітної активності припаде на суботу, 7 листопада, коли К-індекс зросте до 5. Сонячний спалах C1 наразі перебуває на жовтому рівні, тому повного затишшя найближчими днями чекати не варто.

Як магнітна буря впливає на самопочуття

У період сонячної активності чимало людей відчувають погіршення самопочуття. Найпоширеніші симптоми - головний біль, запаморочення, нудота та навіть біль у ділянці серця. Також часто фіксують:

слабкість і сонливість;

біль у спині та суглобах;

підвищення тиску;

загострення хронічних захворювань.

Що робити метеозалежним людям

Щоб полегшити самопочуття під час підвищеної сонячної активності, людям, чутливим до магнітних бур, радять дотримуватися кількох простих правил:

обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

віддавати перевагу сезонним фруктам, горіхам і рибі;

відмовитися від кави, алкоголю та цигарок;

більше бувати на свіжому повітрі та ходити пішки;

регулярно провітрювати кімнату.

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Його викликають збурені потоки сонячного вітру, що надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Такі бурі здатні впливати не лише на техніку, а й на людський організм, хоча однозначної наукової відповіді про силу цього впливу досі немає.