Майже 4,4 млн пенсіонерів в Україні щомісяця отримують не більше 5000 гривень, тоді як середній розмір призначеної пенсії становить 7287,81 грн. Розрив між найнижчими і найвищими виплатами сягає десятків тисяч гривень.

Пенсійні виплати за кордоном тепер перевіряють ретельніше, але більшість українців хвилює зовсім інше: за даними Пенсійного фонду України, майже половина пенсіонерів у країні щомісяця отримує не більше 5000 гривень.

Станом на 1 жовтня в Україні налічувалося 10 003 049 пенсіонерів. Середній розмір призначеної пенсії становив 7287,81 грн. За рік цей показник зріс на 851,02 грн, або приблизно на 13,2%.

Середня цифра не відображає реальних доходів більшості. Близько 4,4 млн українців щомісяця отримують не більше 5000 грн, а найчисельніша група - люди з виплатами від 3001 до 4000 грн. Водночас понад 1,9 млн отримувачів мають пенсії від 10 000 грн, а 26 987 осіб - понад 30 000 грн на місяць.

Найбільше пенсіонерів отримують виплати за віком - 7 226 894 особи, або 72,25% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії - 6856,69 грн. Пенсії по інвалідності в середньому сягають 6595,75 грн, а у зв'язку з втратою годувальника - 7942,16 грн. Найвищі середні виплати серед цих категорій - за вислугу років: вони більш ніж удвічі перевищують звичайну пенсію за віком.

Окремо ПФУ обліковує 4048 суддів у відставці, які отримують щомісячне довічне грошове утримання. Його середній розмір - 114 899,63 грн, що приблизно у 16 разів більше за середню пенсію в країні.

Працюючих пенсіонерів, за даними ПФУ, налічується 2 827 939 осіб. Їхня середня виплата становить 8019,18 грн - на 731,37 грн більше за загальноукраїнський показник.

Такий розрив пояснюється різними умовами призначення пенсій, страховим стажем, заробітком та спеціальними правилами розрахунку окремих виплат. Тому зростання середньої пенсії на 13,2% за рік зовсім не означає, що кожен пенсіонер отримав таке саме підвищення - йдеться лише про зміну загального статистичного показника.

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