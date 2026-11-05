Київстар запустив новий контрактний тариф для абонентів віком від 55 років та людей з інвалідністю. Він поєднує мобільний зв'язок, домашній інтернет і телебачення.

Пільгові тарифи Київстар для пенсіонерів доповнились новим пакетом - від 4 листопада 2026 року оператор запустив контрактний тариф ВСЕ РАЗОМ Комфорт. Підключити його можуть абоненти віком від 55 років та люди з інвалідністю I-III групи.

Як повідомляє сайт Київстару, тариф об'єднує три послуги в одній абонплаті: мобільний зв'язок, Домашній Інтернет і Київстар ТБ. Вартість становить 370 грн на місяць.

Що входить у пакет

Новий тариф Київстар дає абоненту такий набір послуг:

безлім дзвінки в мережі Київстар;

300 хвилин на інші мобільні, міські номери України та за кордон;

20 ГБ інтернету в Україні;

300 SMS в Україні;

послуга «Відстрочка платежу».

Інтернет у тарифі працює за змішаним принципом. 20 ГБ можна витратити в Україні або 12 ГБ за кордоном у країнах «Роумінгу як вдома». Якщо використати всі 20 ГБ в Україні, у роумінгу трафік більше не діятиме.

Крім основного пакета, можна вибрати власну «Суперсилу» - додаткову послугу під свої потреби. Серед варіантів: 300 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, Київстар ТБ, WOG, HELSI, Uklon, а також соцмережі, месенджери і відео без списання мегабайтів.

Як підключити тариф

Тариф доступний як чинним контрактним абонентам, так і абонентам передплати, які переходять на контракт і відповідають критеріям за віком чи статусом інвалідності. Щоб перейти, достатньо завітати до найближчого магазину Київстар.

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