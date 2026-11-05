Пільгові тарифи Київстар для пенсіонерів доповнились новим пакетом - від 4 листопада 2026 року оператор запустив контрактний тариф ВСЕ РАЗОМ Комфорт. Підключити його можуть абоненти віком від 55 років та люди з інвалідністю I-III групи.
Як повідомляє сайт Київстару, тариф об'єднує три послуги в одній абонплаті: мобільний зв'язок, Домашній Інтернет і Київстар ТБ. Вартість становить 370 грн на місяць.
Що входить у пакет
Новий тариф Київстар дає абоненту такий набір послуг:
- безлім дзвінки в мережі Київстар;
- 300 хвилин на інші мобільні, міські номери України та за кордон;
- 20 ГБ інтернету в Україні;
- 300 SMS в Україні;
- послуга «Відстрочка платежу».
Інтернет у тарифі працює за змішаним принципом. 20 ГБ можна витратити в Україні або 12 ГБ за кордоном у країнах «Роумінгу як вдома». Якщо використати всі 20 ГБ в Україні, у роумінгу трафік більше не діятиме.
Крім основного пакета, можна вибрати власну «Суперсилу» - додаткову послугу під свої потреби. Серед варіантів: 300 хвилин на інші мережі та за кордон, 5 ГБ у роумінгу, Київстар ТБ, WOG, HELSI, Uklon, а також соцмережі, месенджери і відео без списання мегабайтів.
Як підключити тариф
Тариф доступний як чинним контрактним абонентам, так і абонентам передплати, які переходять на контракт і відповідають критеріям за віком чи статусом інвалідності. Щоб перейти, достатньо завітати до найближчого магазину Київстар.
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