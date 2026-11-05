У 2026 році ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, чия інвалідність пов'язана з катастрофою, мають право на пенсію від 60% до 100% середньої зарплати.

Надбавки до пенсії для осіб з інвалідністю в Україні нараховують за різними правилами. Окрема категорія громадян - ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, чия інвалідність пов'язана з катастрофою, - у 2026 році має право на виплату в розмірі від 60% і вище від середньої зарплати в країні, з якої сплачено страхові внески. Сума такої пенсії стартує від 12 390 грн, тоді як більшість пенсіонерів отримують не більше 30% від зарплати, а мінімальна пенсія становить 2 595 грн.

Як пояснили в пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ), підвищені мінімальні пенсійні гарантії передбачені законом №1584-ІХ. Ідеться про державну підтримку громадян, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, а інвалідність пов'язана з аварією.

Мінімальний розмір пенсійної виплати прив'язаний до середньої зарплати (доходу) в країні, з якої сплачено страхові внески і яку ПФУ враховує для розрахунку пенсії за попередній рік. За 2025 рік цей показник становить 20 653 грн. У гарантовану суму пенсії входять надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, суми індексації та інші доплати й компенсації, крім виплат за особливі заслуги перед Україною.

Скільки отримають чорнобильці залежно від групи інвалідності

Залежно від групи інвалідності нараховуються певні частки пенсії від середньої зарплати - від 60% до 100%. Конкретні суми в 2026 році такі:

III група інвалідності - 60% (12 392 грн);

II група інвалідності - 80% (16 522 грн);

I група інвалідності - 100% (20 653 грн).

Окрім цього, з урахуванням постанов уряду мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що виникла внаслідок каліцтва або хвороби через Чорнобильську катастрофу, у 2026 році становлять: для III групи та дітей з інвалідністю - 6 813 грн, для II групи - 8 838 грн, для I групи - 11 048 грн.

При цьому всі пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або хвороби, спричинених аварією, не можуть бути нижчими за такі рівні: III група - 3 700 грн, II група - 4 800 грн, I група - 6 000 грн.

Як оформити пенсію чорнобильцям з групою інвалідності

Процедура призначення пенсії складається з кількох етапів. Спочатку людина має зібрати первинні документи та звернутися до медичного закладу. Там потрібно надати:

посвідчення ліквідатора або потерпілого від аварії на Чорнобильській АЕС;

медичну картку з історією хвороби та результатами обстежень за останній рік;

документи, що підтверджують періоди роботи або проживання в зоні відчуження чи забруднення.

На підставі цього комісія видасть офіційний експертний висновок про те, що хвороба справді пов'язана з наслідками аварії на АЕС. Лікар оформить електронне направлення на оцінку повсякденного функціонування. Далі з пакетом документів необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

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