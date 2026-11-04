Витрати на мобільний зв'язок можна зменшити, якщо відмовитися від дорогих пакетів. В Україні є пропозиції за 100-290 гривень на місяць, але умови підключення суттєво відрізняються.

Мобільні оператори оновлюють тарифи в Україні цієї осені - і для абонентів, які хочуть зекономити, є цілком бюджетні варіанти. Щомісяця за зв'язок можна платити від 100 до 290 гривень, якщо підібрати пакет під власні потреби, а не брати найдорожчий безліміт.

Найдоступніші пропозиції є в усіх трьох великих операторів, повідомляє ТехноФан. Однак умови підключення дуже різні: одні пакети розраховані на людей певного віку, інші дають знижку за перенесення номера від іншого оператора.

Vodafone: найдешевший пакет за 100 гривень

Якщо головний критерій - мінімальна абонплата, варто розглянути Vodafone. Найдоступніший тариф Device M коштує 100 гривень на місяць і дає 10 ГБ мобільного інтернету.

Проте у пакета є обмеження: хвилини розмов і SMS не входять в абонплату. За кожну хвилину дзвінка та кожне повідомлення доведеться заплатити по 1 гривні. Підключити Device M можуть лише користувачі попереднього тарифу Device S.

Трохи дорожчий варіант - Device L за 160 гривень з 18 ГБ інтернету. Дзвінки та SMS тут теж оплачуються окремо за такою самою схемою. Для інших клієнтів стандартні пакети Vodafone після перенесення номера коштують від 280 до 350 гривень.

lifecell: 190 гривень для старших абонентів

У lifecell є спеціальний тариф «Турбота» за 190 гривень на місяць, розрахований на пенсіонерів та абонентів віком від 55 років. За ці гроші користувач отримує безлімітні дзвінки на номери lifecell, 1000 хвилин на інші українські мережі, 20 ГБ інтернету та безлімітний трафік для соцмереж і месенджерів.

Іншим абонентам lifecell пропонує тариф «Максі», повна вартість якого становить 500 гривень. Але якщо перенести номер до lifecell, абонплата знижується до 270 гривень. Після ідентифікації через застосунок «Дія» або у фірмовому магазині ціна становитиме 350 гривень.

Київстар: пакети від 220 гривень

У Київстар найнижчі ціни передбачені насамперед для дітей та людей старшого віку. Абоненти від 60 років можуть скористатися тарифом «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» за 220 гривень на місяць. Для дітей від 6 до 16 років доступний окремий пакет «Дитячий» за 270 гривень.

Якщо абонент не належить до цих категорій, варіантом є тариф «ВСЕ РАЗОМ Легкий». Стандартна ціна - 370 гривень, але після переходу від іншого оператора зі збереженням номера вона знижується до 290 гривень на місяць. У пакет входять безлімітний мобільний інтернет, 1000 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, 1000 SMS і домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

Як обрати тариф і не переплачувати

Вибір залежить від того, як саме людина користується телефоном. Тим, кому потрібен переважно мобільний інтернет, підійде Vodafone Device M або Device L. Пенсіонерам варто перевірити можливість підключення спеціального пакета lifecell або Київстар. Користувачам, які хочуть отримати більше послуг за меншу ціну, доцільно розглянути перенесення номера до іншої мережі.

Перед зміною оператора потрібно уважно перевірити умови підключення, доступність акційної вартості та повний перелік послуг у тарифі. На ринку також з'явився віртуальний оператор U Mobile з лінійкою «Сімка» - пакети на 15 та 60 ГБ для фізичних осіб.

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