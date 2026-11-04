Автоексперти радять готувати машину до зими заздалегідь, не чекаючи першого снігу. Розповідаємо, як обрати зимові шини, яких помилок уникати на слизькій дорозі та які 7 речей обов'язково тримати в багажнику.

Підготовка автомобіля до зими для водіїв - це не один візит на СТО, а цілий набір дрібниць, які рятують у найгірший момент. Перший сніг і ожеледиця зазвичай застають зненацька, тож фахівці радять усе перевірити заздалегідь.

Головна помилка новачків - тягнути з перевзуванням до першого снігопаду. Насправді переходити на зимову гуму потрібно, щойно середньодобова температура опускається нижче +7 °C. У холодну погоду літні шини втрачають еластичність, машина гірше тримає дорогу, а гальмівний шлях відчутно збільшується.

Як вибрати зимові шини

Шиповані шини краще показують себе на засніжених дорогах та ожеледиці, але швидше стираються на чистому асфальті. Фрикційна гума, або «липучки», більш універсальна і добре тримає мокре покриття. Для суворих зим варто дивитися на скандинавські моделі, для м'якого клімату з частими відлигами - на європейські.

Окрім гуми, перед сезоном варто перевірити акумулятор, залити зимову рідину для омивача та переконатися, що справно працюють обігрів салону, скла і дзеркал. Слабкий акумулятор у мороз - найчастіша причина, чому машина не заводиться вранці.

7 речей, які мають завжди лежати в багажнику

Саме вміст багажника часто вирішує, доїде водій додому чи ночуватиме на трасі. Експерти радять тримати в машині постійно сім речей:

ліхтарик - щоб оглянути машину або знайти проблему в темряві;

щітку зі скребком для снігу - без неї вранці просто не поїдеш;

лопату - якщо машина застрягла в снігу;

буксирувальний трос - на випадок, коли самотужки не вибратися;

пусковий пристрій для акумулятора - заводить двигун навіть у сильний мороз;

теплий одяг - рукавиці, шапку і запасний светр;

зарядний пристрій для телефона - зв'язок у дорозі може вирішити все.

Такий набір стає у пригоді під час поломки або коли автомобіль застряг на засніженій дорозі далеко від населених пунктів.

Як їздити слизькою дорогою

На зимовій трасі варто зменшувати швидкість і тримати більшу дистанцію: на слизькому покритті машина гальмує значно довше. Якщо автомобіль почало заносити, кермо потрібно повертати в бік заносу - це єдиний спосіб вирівняти машину. А коли автомобіль застряг у снігу, не варто різко тиснути на газ: краще діяти плавно, розгойдуючи машину, або попросити допомоги в інших водіїв.

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