Наявність чинної відстрочки від мобілізації не гарантує, що військовозобов'язаного не зупинять для перевірки документів. Адвокатка розповіла, як поводитися, які папери підготувати заздалегідь і куди звертатися, якщо вас хочуть доставити до ТЦК.

Військовий облік і перевірка документів ТЦК можуть застати зненацька навіть тих, хто має відстрочку - групу оповіщення закон може зупинити будь-де: на вулиці, на роботі, дорогою додому. Щоб не розгубитися, варто заздалегідь підготувати папери й знати свої права.

Приводом для роз'яснення адвокатки Олени Степанової, як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "20 хвилин", стала історія чоловіка, якого, за словами родичів, зупинили дорогою на роботу, хоча він мав відстрочку через догляд за мамою після інсульту. Випадок показав: навіть чинна відстрочка не завжди рятує від затримання.

Юристка радить ще до виходу з дому підготувати документи, які підтверджують право на відстрочку, і зберегти їхні копії в доступному місці. Електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" варто заздалегідь зберегти на телефоні у форматі PDF і надіслати копію близькій людині або своєму захиснику.

Що робити, якщо вас хочуть доставити до ТЦК

Головне правило - не провокувати конфлікт. Під час спілкування з представниками групи оповіщення варто уточнити дані посадовців і присутнього поліцейського, а також зафіксувати обставини перевірки, якщо це можливо й безпечно.

Степанова рекомендує одразу повідомити рідним або адвокату, де й за яких обставин вас зупинили. Якщо ж відбулося фактичне затримання, треба з'ясувати його правові підстави й вимагати оформлення відповідних документів. Коли людина вважає, що її утримують незаконно, варто телефонувати в поліцію за номером 102 і розповідати про ситуацію.

Правомірність доставлення й затримання щоразу залежить від конкретних обставин. У роз'ясненні розглянуто три випадки: чинна відстрочка без порушень військового обліку, відстрочка за наявності порушень і ситуація, коли людина взагалі не є військовозобов'язаною або виключена з обліку.

Які документи підготувати заздалегідь

Копії документів, на підставі яких оформлено відстрочку.

Підтвердження подачі документів через ЦНАП і результат їх розгляду.

Електронний військово-обліковий документ у PDF на телефоні.

Окремо юристка розглядає направлення на військово-лікарську комісію та ситуації, коли людину не відпускають із ТЦК. Тут важливо фіксувати час направлення на медогляд і уважно перевіряти кожен папір, який пропонують підписати.

Строки затримання та що робити, якщо не відпускають

Згідно з чинним законодавством, адміністративне затримання не може перевищувати три години. Якщо людину тримають довше, юристка радить звертатися в поліцію. Проте застосування цих норм залежить від підстав і обставин конкретної справи, тож у спірній ситуації варто отримати індивідуальну юридичну консультацію.

Ключова порада для всіх випадків: фіксуйте час і обставини дій представників служб, зберігайте всі документи й не підписуйте папери, зміст яких не розумієте.

Що робити, якщо незаконно утримують

Якщо є підстави вважати, що вас утримують без законних причин, дійте так: повідомте про місце та обставини затримання близьким або адвокату, зателефонуйте в поліцію за номером 102 і викладіть ситуацію, вимагайте оформлення документів у передбаченому законом порядку.

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