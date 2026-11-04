Верховний Суд пояснив, коли неповернення позики перетворюється зі звичайного боргу на кримінальне шахрайство. Розмежування залежить від умислу на момент отримання грошей.

Борги і примусове списання грошей з рахунків - знайома багатьом ситуація, але коли позичаєш гроші знайомому, а він не віддає, постає інше питання: чи можна притягнути його до кримінальної відповідальності за шахрайство? Позицію з цього приводу сформулював Верховний Суд.

Ключовий принцип, який повторює судова практика, - сам факт неповернення боргу не є шахрайством. Якщо людина взяла гроші, про це є розписка чи договір позики, а потім не змогла віддати через брак коштів, затримку на роботі чи інші життєві обставини - це цивільно-правовий спір, який вирішується позовом у суді, а не кримінальною справою.

Коли неповернення грошей стає шахрайством

Шахрайство в Україні карається за статтею 190 Кримінального кодексу. Його суть - заволодіння чужим майном або набуття права на нього шляхом обману чи зловживання довірою. Вирішальне значення має момент отримання грошей: якщо позичальник уже тоді не збирався їх повертати, а лише імітував намір, щоб виманити кошти, - це умисне шахрайство.

Верховний Суд неодноразово наголошував: намір не повертати борг має існувати саме на момент отримання коштів. Якщо умисел «не віддавати» виник пізніше, після отримання позики, коли людина вже реально розпорядилася грошима, - кримінального складу злочину немає. Це залишається цивільним боргом.

Як слідство доводить шахрайство

Обвинувачення має підтвердити, що обман або зловживання довірою відбулися до чи в момент передачі грошей. Доказами можуть бути: фіктивні відомості про доходи чи майно, які позичальник повідомив кредитору, взяття грошей одразу з наміром виїхати й зникнути, оформлення позики під неіснуючу заставу, а також багаторазові аналогічні епізоди щодо різних людей, які вказують на схему.

Простий прострочений борг без ознак обману на момент позики залишається у площині цивільного права. В такому разі кредиторові варто стягувати кошти через суд у порядку наказного або позовного провадження, а не писати заяву про шахрайство, яку слідчий, найімовірніше, не відкриє через відсутність складу злочину.

Які суми фігурують у справах

Кваліфікація шахрайства в Україні прив'язана до розміру завданої шкоди. За частиною 1 статті 190 ККУ йдеться про дрібне шахрайство. Значна шкода починається від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2026 році - від 302 800 гривень), великий розмір - від 250 000 мінімумів, що становить від 378,5 мільйона гривень. Що вища заподіяна сума, то суворіша відповідальність - аж до позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна за особливо великі розміри.

Для споживачів і звичайних позик між людьми практичний висновок простий: оформлюйте позику письмово, фіксуйте умови повернення, а якщо борг не повертають - спершу звертайтеся з цивільним позовом. Кримінальна справа за шахрайство має перспективу лише тоді, коли є реальні докази обману на етапі отримання грошей.

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