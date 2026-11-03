В Україні змінюють правила призначення базової соціальної допомоги: виплати надаватимуть на три, шість місяців, рік або пожиттєво - залежно від обставин родини.

Соціальні виплати в Україні невдовзі призначатимуть за єдиними правилами: закон про базову соціальну допомогу підписано, тож тепер замість кількох окремих виплат запровадять одну, а її тривалість залежатиме від того, у якій ситуації опинилася родина.

Президент України підписав Закон №5012-IX «Про базову соціальну допомогу» 28 жовтня 2026 року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду. Документ запроваджує єдиний підхід до державної підтримки малозабезпечених сімей та родин у кризових ситуаціях.

На який строк призначатимуть допомогу

Тривалість виплат напряму залежатиме від обставин родини. Закон передбачає чотири строки призначення допомоги:

три місяці - сім'ям, які опинилися в кризовій ситуації;

шість місяців - сім'ям у складних життєвих обставинах;

один рік - багатодітним сім'ям;

пожиттєво - окремим категоріям осіб, визначеним законодавством.

Водночас Кабінет Міністрів зможе встановлювати випадки, коли допомогу, призначену на шість місяців, автоматично продовжуватимуть ще на пів року. Тож для частини родин строк підтримки фактично зростає до року.

Як визначатимуть суму виплат

Базова соціальна допомога буде щомісячною грошовою виплатою. Її розмір розраховуватимуть індивідуально - з огляду на склад родини, середньомісячний сукупний дохід та майнове становище.

Під час оцінки потреб сім'ї братимуть до уваги відомості з державних електронних реєстрів та інформаційних ресурсів. Такий підхід має допомогти визначати право на підтримку з урахуванням реального матеріального стану родини, а не лише на підставі поданих документів.

Окремо закон передбачає важливе застереження: сума базової соціальної допомоги не може бути меншою за загальний розмір державної підтримки, яку сім'я чи особа отримували на день звернення. Тобто людей, які вже отримують виплати, не позбавлять частини коштів під час переходу.

Які виплати об'єднають у нову систему

Перехід на базову соціальну допомогу відбуватиметься поступово. Протягом 2028 року на новий механізм зможуть перейти отримувачі окремих видів державної підтримки:

допомоги малозабезпеченим сім'ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей у багатодітних сім'ях;

тимчасової державної допомоги дітям у передбачених законом випадках;

державної соціальної допомоги особам без права на пенсію та особам з інвалідністю.

Тобто кілька різних напрямів підтримки зведуть в єдину систему, аби спростити її адміністрування та зробити прозорішою для отримувачів.

Коли запрацюють нові правила

Закон набирає чинності з 1 січня 2028 року. Саме з цієї дати розпочнеться запровадження нового механізму призначення базової соціальної допомоги. Протягом 2028 року отримувачі певних видів соцпідтримки зможуть поступово перейти на нову систему.

Фінансування виплат передбачено коштом державного бюджету, а також інших дозволених законодавством джерел.

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