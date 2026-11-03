Родини захисників, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть отримати від держави компенсацію за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Але через особливий статус власника процедура має нюанси, які відрізняють її від стандартної програми «єВідновлення».

Житло для військових: як отримати його законно, коли воно постраждало від бойових дій - питання, з яким стикаються дедалі більше родин. Особливо складно тим, чий рідний захисник має статус зниклого безвісти за особливих обставин: житло фізично постраждало, але формально належить людині, яка не може самостійно подати заяву.

Держава передбачила для таких випадків окремий механізм. Родини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, можуть отримати грошову компенсацію за пошкоджене внаслідок бойових дій житло - йдеться про програму, що працює через застосунок та судові рішення.

Чому зниклий безвісти власник - це особлива ситуація

У стандартній програмі «єВідновлення» компенсацію за пошкоджене житло може оформити сам власник через «Дію»: подати повідомлення про пошкодження, дочекатися обстеження комісією та отримати кошти на картку «єВідновлення». Але якщо власник зник безвісти, він не може ні зайти в застосунок, ні підписати жодної заяви.

У такому разі право діяти від імені зниклого безвісти захисника переходить до його законного представника. Ним може стати один із членів родини - чоловік або дружина, батьки чи повнолітні діти. Але для цього потрібне відповідне рішення суду про встановлення опіки над майном зниклого безвісти або про визнання його безвісно відсутнім.

Хто може оформити компенсацію замість захисника

Право подати заяву замість зниклого безвісти військового мають його рідні, але лише після оформлення в суді одного з двох статусів:

призначення опікуна над майном зниклого безвісти;

визнання особи безвісно відсутньою - тоді право на управління майном отримує визначений законом представник.

Саме судове рішення стає тим «ключем», який відкриває доступ до компенсації. Без нього ані застосунок «Дія», ані комісія органу місцевого самоврядування не приймуть заяву від третьої особи - навіть від найближчого родича.

Які виплати передбачені за пошкоджене житло

Розмір компенсації залежить від ступеня пошкодження, який визначає спеціальна комісія після обстеження оселі. Для пошкодженого, але придатного до відновлення житла кошти спрямовуються на ремонтні роботи - їх можна витратити виключно на будівельні матеріали та послуги підрядників через картку «єВідновлення» у банках-партнерах.

Якщо житло зруйноване повністю й відновленню не підлягає, замість грошей на ремонт видається житловий сертифікат. Ним можна оплатити нове помешкання - квартиру, будинок або інвестувати в будівництво. Сума сертифіката розраховується індивідуально, залежно від площі втраченого житла та вартості квадратного метра в регіоні.

Що робити, якщо житло зниклого безвісти постраждало

Порядок дій для родини, чий захисник зник безвісти, але його житло постраждало від бойових дій, виглядає так:

отримати в суді рішення про опіку над майном або про визнання власника безвісно відсутнім;

подати повідомлення про пошкодження житла - через «Дію» або безпосередньо до органу місцевого самоврядування;

дочекатися обстеження комісією, що зафіксує пошкодження й визначить суму компенсації;

отримати кошти на ремонт або сертифікат на нове житло.

Важливо зберегти всі документи, що підтверджують право власності зниклого безвісти захисника на оселю, а також документи, що засвідчують його статус. Саме вони стануть підставою для розгляду заяви компенсаційною комісією.

Які документи знадобляться

Для оформлення компенсації замість зниклого безвісти військового родині потрібно зібрати пакет, до якого зазвичай входять: судове рішення про опіку над майном або про безвісну відсутність, паспорт і код заявника, документ про родинний зв'язок з власником, правовстановлюючі документи на житло та документ, що підтверджує статус зниклого безвісти захисника. Точний перелік варто уточнити безпосередньо в комісії місцевої ради, оскільки він може різнитися залежно від регіону.

Куди звертатися по допомогу

Перший крок - заява до суду для встановлення опіки над майном зниклого безвісти. Після цього заяву про компенсацію можна подати через застосунок «Дія» або безпосередньо до органу місцевого самоврядування за місцем розташування пошкодженого житла. Розглядає заяву й визначає розмір виплати спеціальна комісія, створена при місцевій раді.

Раніше Politeka повідомляла, чому документи в окупації блокують виплати за знищене житло для ВПО.

Також Politeka повідомляла, що змінилося в правилах видачі кредитів на житло для військових за програмою «єОселя».

Як повідомляла Politeka, посвідчення УБД не гарантує безкоштовної квартири - три причини відмови.