Медіанна вартість оренди приватного будинку в Київській області в жовтні 2026 року сягнула 99,1 тис. грн на місяць, тоді як у Києві - близько 104 тис. грн. Різниця між містом і передмістям скоротилася до 4,9 тис. грн, або приблизно 5%.

Оренда житла в Україні восени 2026 року змінила правила гри - ціни на приватні будинки на Київщині фактично наздогнали столичні ставки, і дешевого житла за містом більше не лишилося.

За даними порталу заміської нерухомості Zagorodna.com, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Київській області склала 99,1 тис. грн на місяць, тоді як у Києві - близько 104 тис. грн.

Різниця між містом і передмістям стиснулася до 4,9 тис. грн, що становить лише близько 5%. Для орендарів це означає, що вибір між столицею та областю все рідше залежить від грошей.

Як змінювалися ціни за три роки

Ще у вересні 2023 року оренда будинку в Києві обходилася в середньому в 56,2 тис. грн на місяць, а в Київській області - близько 45 тис. грн. Тоді розрив перевищував 11 тис. грн.

За три роки ставки в столиці зросли приблизно на 85%, а в області - одразу на 120%. Тобто приміське житло дорожчало значно швидше, ніж міське.

Чому передмістя дорожчає швидше

Одним із ключових факторів залишається можливість забезпечити більшу автономність житла. Йдеться про власне опалення, резервне електроживлення, воду та можливість встановлення додаткового обладнання.

В умовах тривалих відключень електроенергії ці характеристики для частини орендарів стають важливішими за близькість до центру міста. На вартість також впливають локація, площа, стан будинку, клас об'єкта та структура пропозиції.

Квартири показують інший тренд

На квартирному ринку Києва ситуація протилежна. Восени 2026 року оренда частини квартир, навпаки, подешевшала. Медіанна ставка за однокімнатну квартиру складає близько 16 тис. грн на місяць.

Таким чином, ринки квартир і приватних будинків дедалі більше рухаються в різних напрямках. Орендар, який сьогодні обирає між домом у Києві та Київській області, ухвалює рішення вже не за ціною, а за локацією, автономністю та якістю самого об'єкта.

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