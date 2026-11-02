Курс долара на готівковому ринку наприкінці жовтня перевищив позначку 46 гривень. Експерти розповіли, чого чекати від валюти в листопаді та чи зможе гривня зміцнитися.

Курс долара та ціни в Україні знову опинилися в центрі уваги - наприкінці жовтня валюта впевнено пішла до позначки 46 гривень, і прогнози на листопад не обіцяють суттєвого зміцнення гривні.

За даними РБК-Україна, наприкінці жовтня курс гривні на міжбанку досяг 45,56-45,70 гривні за долар, а на готівковому ринку перевищив 46,00-46,30 гривні. Тобто долар у обмінниках уже торгується вище за психологічну межу.

Чому НБУ змушений продавати більше валюти

Щоб стримати коливання, Національний банк різко наростив інтервенції. За словами віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, у першому півріччі середньотижневі обсяги продажу валюти трималися близько 900 млн доларів, а останніми місяцями вони наближаються до 1,2 млрд доларів, подекуди перевищуючи цю позначку.

Навантаження на регулятора зросло саме через високий попит імпортерів на тлі масованих атак на інфраструктуру. Бізнес закуповує імпортне обладнання, водночас експортні можливості та валютна виручка країни падають.

Додатковий тиск чинять бюджетні труднощі. Учасники ринку насторожені через загрозу недобору 70 млрд грн податкових надходжень до кінця року, відсутність 70 млрд євро міжнародного фінансування на наступний рік та зменшення зовнішніх надходжень у жовтні.

Що чекає на гривню в листопаді

Наприкінці жовтня курс на міжбанку майже наздогнав рівень, закладений у проєкті Державного бюджету на 2026 рік - 45,7 гривні за долар. Для порівняння: на початку 2026 року офіційний курс становив 42,35 гривні за долар.

29 жовтня торги на міжбанку відкрилися на позначці 45,56 гривні за долар, а 30 жовтня завершилися курсом 45,39 гривні. Офіційний курс НБУ, встановлений на 31 жовтня і 1 листопада, склав 45,53 гривні за долар.

Суттєвого зміцнення нацвалюти найближчим часом експерти не прогнозують і очікують, що курс триматиметься в коридорі 45,00-45,75 гривні за долар. Певну підтримку гривні може дати сплата квартальних податків у листопаді, однак вона, ймовірно, буде нетривалою.

Провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний звернув увагу на рекордні обсяги торгів: попередній максимум становив 45,10-45,15 гривні за долар, після його пробиття попит різко зріс до 45,70 гривні, а два дні поспіль фіксувалися рекордні обсяги торгів за місяць.

Фінансовий аналітик Мінфіну Олексій Козирев прогнозує курс долара на листопад у межах 44,60-46,10 гривні на міжбанку, зазначаючи, що Нацбанку доведеться щомісяця витрачати на підтримку гривні щонайменше 5,3-7,1 млрд доларів резервів.

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