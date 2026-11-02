Нацбанк підвищив облікову ставку до 16,5%, аби приборкати інфляцію в 10%. Розповідаємо, як рішення позначиться на цінах у магазинах і курсі долара та чому гривневі депозити стають вигіднішими.

Курс долара в Україні знову опинився в центрі уваги після рішення Нацбанку підвищити облікову ставку до 16,5%. Регулятор сподівається так приборкати зростання цін, але економісти попереджають: за боротьбу з інфляцією доведеться заплатити з гаманця кожного українця.

Ціни ростуть швидше, ніж очікував Нацбанк. У вересні товари й послуги коштували в середньому на 10% дорожче, ніж рік тому, а в жовтні зростання продовжилося. Саме тому НБУ підняв облікову ставку одразу до 16,5% - у регуляторі розраховують, що це підтримає вигідність гривневих заощаджень і зменшить попит на валюту, а отже, послабить тиск на курс долара та ціни.

Водночас НБУ переглянув прогноз інфляції на кінець 2026 року в бік підвищення - до 12,5%. Зростання цін підживлюють російські обстріли, подорожчання пального та збільшення бюджетних видатків. Лише наслідки атак додали до річної інфляції майже 0,7 відсоткового пункту. Найближчим часом під загрозою подальшого подорожчання лишаються хліб, яйця, молочна продукція і м'ясо, а також бензин і побутова хімія.

Як підвищення ставки впливає на ціни і курс долара

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив механізм: облікова ставка - це відсоток, під який комерційний банк може позичити гроші в Нацбанку. Коли ставка росте, кредити для бізнесу автоматично дорожчають, підприємства рідше беруть позики, а отже, зменшується попит на товари й послуги. Це й має стримати зростання цін.

Щодо курсу долара НБУ розраховує обмежити тиск на валютному ринку. У регуляторі пояснюють, що тиск посилився через скорочення експорту й російські обстріли бізнес-об'єктів. Однак Пендзин вважає, що доцільніше було б активніше працювати саме з обмінним курсом, а не зі ставкою: Україна сильно залежить від імпорту, тому що вищий курс долара, то дорожчий імпорт, а отже й ціни.

Економіст Віталій Шапран розкритикував рішення Нацбанку, наголосивши, що підвищення ставки охолоджує споживання та економіку, яку й без того гальмує війна. Нацбанк також знизив прогноз зростання ВВП у 2026 році: замість очікуваного плюс 1,8% тепер мінус 0,4%. У третьому кварталі реальний ВВП скоротився на 0,5% через простий морських портів і обстріли виробництв, найбільше постраждали металургійні та рудодобувні підприємства.

Що це означає для звичайної людини

Попри критику, у Нацбанку відзначають позитив: за останній місяць великі банки почали переглядати ставки за гривневими депозитами вгору. Тобто тримати гривню на депозиті чи в державних цінних паперах стає вигідніше, ніж панічно купувати долар. Обсяги вкладень українців у депозити та ОВДП у національній валюті вже зросли.

Натомість дорогі кредити можуть вдарити по робочих місцях: бізнесу важче позичати на відновлення і розширення, що загрожує скороченням виробництва. Тож у короткостроковій перспективі продукти й далі дорожчатимуть, а от зростання доходів сповільниться.

Нагадаємо, у вересні НБУ ввів в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. У регуляторі тоді запевнили, що поява найбільшої купюри не призведе до зростання цін і є лише технічним рішенням.

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