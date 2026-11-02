У листопаді 2026 року тариф на газ для побутових споживачів залишається без змін, однак платіжки все одно зростуть через збільшення обсягів споживання в опалювальний сезон.

Підвищення тарифів на газ та електроенергію поки що не торкнеться українців в листопаді - побутові споживачі й надалі купуватимуть природний газ за чинними розцінками, без додаткового зростання вартості.

Попри початок активного опалювального сезону та традиційний ріст попиту на енергоносії, перегляд ціни на газ для населення наразі не передбачається. Це стосується більшості домогосподарств, які отримують ресурс від постачальника останньої надії на ринку населення, повідомляє Перший бізнесовий.

Вартість кубометра газу залишиться на попередньому рівні. А це означає, що сума в платіжках залежатиме насамперед від фактичного обсягу споживання, а не від зміни тарифу.

Чому платіжки все одно зростуть

Енергетичні експерти зазначають, що зі зниженням температури витрати родин на газ неминуче збільшаться через активніше використання опалення. Особливо це стосується власників приватних будинків та квартир з індивідуальними газовими котлами.

Водночас українцям варто пам'ятати, що рахунки за газ складаються не лише з оплати спожитого ресурсу. Окремо продовжує діяти плата за розподіл палива, яка нараховується операторами газорозподільних мереж і не залежить від споживання в конкретному місяці.

Що вплине на суму в платіжці

Фактичний обсяг спожитого газу за місяць;

Плата за розподіл палива, яку нараховують незалежно від обсягів споживання;

Чинний тариф постачальника останньої надії без перегляду ціни.

Фахівці ринку прогнозують, що в найближчій перспективі основний акцент влади буде спрямований на забезпечення стабільного проходження опалювального сезону, тому суттєвих змін у тарифах для побутових споживачів не очікується.

Таким чином, у листопаді українці платитимуть за газ за чинними розцінками, а головним фактором, який вплине на розмір платіжок, залишиться обсяг використаного палива під час холодного періоду року.

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