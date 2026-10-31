У 2027 році в Україні можуть почати поступово підвищувати тарифи на газ та електроенергію для населення. Такий сценарій закладений в оновлену програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, однак конкретних дат і нових цін наразі немає.

Тарифи в Україні продовжують змінюватися, і незабаром черга може дійти до газу та електроенергії. У 2027 році держава може почати поступово підвищувати ціни на ці комунальні послуги для населення - такий сценарій закладено в оновлену програму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про конкретні дати й нові цифри в платіжках поки не йдеться.

У документах МВФ ідеться про необхідність поступово наближати тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Це потрібно для відновлення енергетичної інфраструктури та зменшення боргів енергетичних підприємств, які накопичилися за час війни.

Скільки зараз коштують газ та електроенергія

Станом на кінець жовтня 2026 року для більшості побутових споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію цієї ціни до 30 квітня 2027 року включно.

Для домогосподарств з належно оформленим електроопаленням та окремих інших категорій споживачів збережено пільговий тариф - 2,64 грн за кВт·год у межах установленого обсягу споживання до 2000 кВт·год на місяць в опалювальний період.

Газ для клієнтів «Нафтогазу» за тарифним планом «Фіксований» коштує 7,96 грн за кубометр. Ця ціна теж діє до 30 квітня 2027 року, а плата за розподіл газу нараховується окремо.

На скільки можуть зрости ціни

У прогнозних сценаріях називають можливе подорожчання електроенергії приблизно на гривню за кіловат-годину, а газу - на дві гривні за кубометр. У довшій перспективі обговорюються навіть ціни близько 8 гривень за кВт·год електроенергії та 15 гривень за кубометр газу.

Водночас ці цифри не є затвердженими тарифами чи визначеними в меморандумі МВФ сумами. Наразі немає офіційного рішення, яке встановлювало б таку вартість комунальних послуг.

Чому з газом усе складніше

В Україні діє законодавчий мораторій на підвищення цін на газ для населення, а також тарифів на його розподіл, тепло та гарячу воду. Заборона поширюється на період воєнного стану та ще шість місяців після місяця його завершення.

Тому для підвищення газових тарифів раніше цього терміну знадобляться зміни до законодавства. На електроенергію такий мораторій не поширюється, однак її чинну ціну уряд уже зафіксував до кінця квітня наступного року.

Що буде із захистом малозабезпечених

Перш ніж переглядати платіжки, держава має подбати про тих, кому складно оплачувати комунальні послуги. До кінця лютого 2027 року влада зобов'язалася оцінити чинні програми субсидій і пільг та визначити, чи достатньо вони захищають малозабезпечені родини.

Міністерство енергетики раніше пояснювало, що меморандум із МВФ не встановлює нових тарифів автоматично. Ідеться про підготовку реформи енергетичного сектору та механізмів адресної допомоги населенню.

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