Право на відстрочку тримається на двох простих умовах: денна або дуальна форма і вищий за попередній освітній рівень. Порушення будь-якої з них припиняє підставу - навіть якщо в застосунку ще висить дата.

Мобілізація в Україні та відстрочка для студентів мають чіткі рамки, які визначає стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку. Щоб навчання давало право на відстрочку, мають збігтися дві умови: денна або дуальна форма здобуття освіти і отримання рівня, вищого за той, що людина вже має. Щойно одна з цих умов зникає - зникає і сам захист від призову.

Найпоширеніші причини, через які студент чи аспірант залишається без підстави для відстрочки, - це відрахування, перехід на заочну форму або спроба здобути ще один диплом того самого рівня. Людина з дипломом бакалавра, яка вступила на інший бакалаврат, не отримує нового захисту лише через нову спеціальність. Натомість перехід із бакалаврату до магістратури відповідає вимозі про підвищення рівня - за дотримання решти умов.

Що означає відрахування і дата в застосунку

Після відрахування підстава, пов'язана з цим навчанням, припиняється. Те саме стосується переходу з денної або дуальної форми на заочну. Важливо: дата, яка залишилася в застосунку «Резерв+», не означає, що студентською підставою можна користуватися після її фактичного припинення. Порядок №560 пов'язує дію відстрочки зі збереженням законних підстав для неї, а не з записом у базі.

Міноборони в повідомленні від 17 жовтня наголосило, що невдале автоматичне продовження відстрочки «не обов'язково означає, що ви втратили право на неї». Причиною можуть бути неповні або застарілі реєстрові дані. Одна ситуація - коли людина більше не відповідає вимогам закону, і зовсім інша - коли її навчання неправильно відображається в електронних базах.

Аспірантура закінчена, а дисертація ні: чи є відстрочка

Саме очікування захисту дисертації не є окремою підставою, зазначеною в статті 23. Тому обіцяти всім випускникам аспірантури відстрочку «до захисту» неправильно. Потрібно з'ясувати, чи людина продовжує мати статус здобувача освіти, який відповідає закону, чи вже завершила навчання. Для цього слід перевірити накази закладу та актуальні відомості про статус навчання.

Окреме питання - спеціальності, пов'язані з безпекою та обороною. У статті 23 немає загального правила, що сама назва спеціальності автоматично позбавляє студентської відстрочки. Твердження, ніби будь-яка «оборонна» спеціальність знімає захист, не підтверджується нормою. Статус курсанта чи військовослужбовця розглядається окремо - його не можна прирівнювати до звичайного студента цивільного закладу.

Що робити, якщо отримали офіційну відмову

Спершу з'ясуйте конкретну причину: неправильні відомості, неповні документи чи відсутність передбаченої законом підстави. Порядок №560 передбачає зазначення причин відмови і можливість оскаржити рішення комісії в суді. Після липневих змін 2026 року повідомлення про відмову за заявою через ЦНАП надсилають заявнику на вказану електронну адресу, а також повідомляють відповідний ЦНАП.

Якщо проблема в помилці ЄДЕБО - зверніться до закладу освіти для виправлення даних. Коли витяг з ЄДЕБО підтверджує послідовність освіти, а застосунок показує протилежне, проблему слід передати підтримці «Резерв+». Повідомлення про помилку саме по собі не є рішенням про мобілізацію: зникнення запису в застосунку і припинення права на відстрочку - різні обставини.

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