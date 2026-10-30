Українські супермаркети вже переписують цінники на молочну продукцію, але головна хвиля подорожчання очікується взимку. За прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у холодний період молоко, кефір та інша молочка можуть вирости в ціні більш ніж на 25%.

Подорожчання продуктів в Україні стає дедалі відчутнішим для покупців: українські супермаркети вже почали переписувати цінники на молочну продукцію, однак справжня хвиля подорожчання очікується взимку. Виробники прогнозують, що в холодний період вартість молока, кефіру та інших молочних товарів може вирости більш ніж на 25%.

Про ризики суттєвого стрибка цін повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, як передає портал today.ua. За його словами, молочна галузь опинилася під найбільшим тиском через стрімке зростання собівартості виробництва.

Що вже подорожчало в супермаркетах

Моніторинг цін свідчить: з кінця вересня окремі позиції молочки в роздрібі вже додали у вартості до 15%. Зміни помітні навіть на прикладі популярних товарів у мережі АТБ.

Безлактозне молоко «Галичина» (2,5% жирності, 870 г) подорожчало з 65,90 до 69,40 грн, тобто на 3,50 грн. Пастеризоване молоко «Ферма» (2,5% жирності, 840 г) зросло в ціні з 65,20 до 68,50 грн плюс 3,30 грн. Густий кефір «Молокія» (2,5% жирності, 870 г) тепер коштує 71,70 грн замість 67,90 грн, тобто плюс 3,80 грн.

Частково стримати тиск на гаманці покупців допомагають лише акційні пропозиції. Наприклад, той самий кефір «Молокія» зі знижкою продавали по 57,90 грн. Однак такі знижки тимчасові та ненадовго маскують загальну тенденцію до зростання цін.

Чому молочка дорожчатиме взимку

Головна причина зимового стрибка цін - зростання собівартості одразу за кількома напрямами. Подорожчання кормової бази безпосередньо впливає на ціну сировини, адже збільшуються витрати на утримання й годування худоби.

Окремо тиснуть на ціну ветеринарні препарати та логістика - додаткові витрати виникають на кожному етапі, від ферми до полиці магазину. Ще один вагомий чинник - енергетика: через можливі відключення світла підприємства та ферми змушені масово використовувати генератори, а витрати на пальне значно вищі за стандартні тарифи на електроенергію. Це одразу закладається у кінцеву вартість товарів.

Що відбуватиметься з іншими продуктами

Зимове подорожчання буде комплексним, оскільки витрати зростають у всіх ланках продовольчого ланцюга. Крім молочної продукції, в зоні ризику перебуває свинина: скорочення поголів'я тварин може спричинити дефіцит пропозиції м'яса на ринку, що підштовхне ціни вгору.

Загалом на інші категорії базових продуктів очікується зростання цін щонайменше на 10%. Тож експерти радять українцям готуватися до відчутного збільшення сум у чеках уже найближчими місяцями.

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