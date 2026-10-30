В Івано-Франківську квартира на вторинному ринку еквівалентна 8,1 року орендних платежів, а в Одесі - 16,2 року. Порівняння міст показує, де купити житло справді вигідніше, ніж знімати.

Комунальні послуги в Києві - лише частина витрат, з якими стикається власник чи орендар житла. Питання, що вигідніше - купити квартиру чи далі знімати, залежить не лише від ціни, а й від того, скільки років оренди «коштує» готове власне житло в конкретному місті.

За даними сервісу ЛУН, які наводить 24 Канал, станом на 25-26 жовтня 2026 року різниця між містами виявилася разючою. Там, де оренда дорожчає швидше, а квартири дешевші, покупка окуповується за лічені роки. Там, де житло коштує багато, а орендна плата порівняно помірна, знімати може бути розумніше.

Скільки років оренди «коштує» квартира

Один із найнаочніших способів порівняти два варіанти - зіставити вартість квартири з річними витратами на оренду. За підрахунками сервісу, на кінець жовтня вартість квартири на вторинному ринку була еквівалентна:

8,1 року оренди в Івано-Франківську;

9 рокам оренди в Дніпрі;

11,8 року оренди в Луцьку;

12,5 року оренди у Львові;

15,9 року оренди в Києві;

16,2 року оренди в Одесі.

Тобто найшвидше власне житло «відбиває» себе в Івано-Франківську та Дніпрі, а найдорожче відносно оренди воно обходиться в Одесі й Києві. Це орієнтир для порівняння ринків, а не точний термін окупності: розрахунок не враховує ремонт, податки, страхування і відсотки за кредитом.

Де оренда «з'їдає» найбільшу частину зарплати

Аренда однокімнатної квартири у Львові на 25 жовтня коштувала близько 23 тисяч гривень на місяць - за рік ціна зросла на 28%. В Івано-Франківську оренда обходиться приблизно в 22 800 гривень, що на 46% більше, ніж рік тому. У Києві медіанна ціна становить 16 тисяч гривень і за рік навіть знизилася на 6%.

Втім, суми самі по собі мало що кажуть - важливо, яку частку доходу доводиться віддавати на житло. Оренда забирає близько 70% медіанної зарплати у Львові, 77% - в Івано-Франківську і лише 43% - у Києві. У деяких містах оренда за рік різко зросла: у Тернополі - на 78%, у Харкові - на 100%, в Івано-Франківську - на 46%.

Що відбувається з цінами на первинному ринку

Купівля нового житла теж дорожчає, але темпи залежать від міста. Медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах на 26 жовтня становила: у Львові - 70 800 гривень (зростання близько 20% за рік), у Києві - 65 700 гривень (плюс 19%), у Чернівцях - 56 400 гривень (рекордні 34% за рік), в Івано-Франківську - близько 47 500 гривень.

Медіанна ціна найдешевшої квартири в новобудові на початок жовтня становила близько 3,1 мільйона гривень у Львові, 2,6 мільйона - у Києві та 1,9 мільйона - в Івано-Франківську. Це показник мінімальної пропозиції, а не ціна типової квартири.

Коли купівля справді вигідніша

Купівля має фінансовий сенс, якщо людина планує довго жити в одному місті, має достатні заощадження і не вкладає в житло всі фінансові резерви. Власна квартира дає більше передбачуваності: власник не залежить від рішення орендодавця підняти ціну чи розірвати договір.

Водночас порівнювати оренду лише з майбутнім платежем за власне житло неправильно. До вартості покупки треба додати перший внесок, відсотки, страхування, оформлення угоди, ремонт і утримання квартири. Для новобудови варто перевірити готовність будинку, документи забудовника та реальні терміни введення в експлуатацію.

Для тих, хто розглядає кредит, окремою можливістю є державна програма «єОселя». Однак її умови - допустиму вартість житла, вимоги до позичальника і розмір першого внеску - треба перевіряти на момент подання заявки, адже право на пільгову іпотеку мають не всі.

Чому «єОселя» не завжди виручає

Як розповіла в коментарі 24 Каналу президентка Асоціації спеціалістів з нерухомості України Олена Гайдамаха, одна з проблем програми - різниця між фактичною ціною квартири та розрахунковою вартістю квадратного метра, яку враховують під час кредитування.

Як приклад вона навела Київ: квадратний метр у сучасній однокімнатній квартирі в новобудові може коштувати понад 100 тисяч гривень, тоді як розрахункова вартість становить близько 64 тисяч гривень за метр. Через цю різницю навіть платоспроможний покупець може зіткнутися з труднощами під час оформлення кредиту.

Ще одне обмеження - вибір квартир. Частина доступних за програмою пропозицій припадає на новобудови без оздоблення, тож покупцеві потрібні додаткові гроші на ремонт. Крім того, не всі забудовники співпрацюють із програмою, тому вибір об'єктів лишається обмеженим.

Коли розумніше знімати

Оренда може бути вигіднішою для тих, у кого немає накопичень на перший внесок, хто не впевнений у довгострокових планах або хоче зберегти гроші на інші цілі. Вона дає змогу швидше змінити місто чи район, якщо зміняться робота, сімейні обставини чи ситуація з безпекою.

Особливо важливо не вкладати всі заощадження в нерухомість без фінансового резерву. Після покупки можуть виникнути непередбачувані витрати, а продати квартиру швидко й без втрат вдається не завжди. Для тих, кому гроші можуть знадобитися в найближчі кілька років, ліквідність заощаджень часом важливіша за володіння житлом.

Раніше Politeka повідомляла, у яких містах ціни на квартири зросли найбільше.