Мобілізація в Україні не означає, що кожен фахівець енергетичної, медичної чи ІТ-сфери автоматично отримає відстрочку.

Право оформлювати бронювання залежить передусім від статусу роботодавця, характеру його діяльності та дотримання вимог законодавства. 

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №76.

На яких підприємствах можуть бронювати працівників

Можливість оформити відстрочку передбачена для працівників кількох важливих галузей. Серед них:

  • Оборонна промисловість. Підприємства, які виготовляють озброєння, військову техніку та продукцію для потреб Сил оборони.

  • Енергетика. Компанії, що виробляють і постачають електроенергію, обслуговують мережі та паливну інфраструктуру.

  • Транспорт і зв’язок. Організації, які забезпечують перевезення пасажирів і вантажів, поштові послуги та роботу телекомунікаційних мереж.

  • Медицина. Заклади охорони здоров’я, які відповідають установленим критеріям.

  • Комунальне господарство. Підприємства водо- й теплопостачання, водовідведення та обслуговування критичної інфраструктури.

  • Сільське господарство й харчова промисловість. Компанії, важливі для економіки та продовольчого забезпечення.

  • ІТ і кібербезпека. Організації, які мають належний статус і виконують важливі для держави завдання.

Також окремі правила діють для державних органів та установ.

Чи достатньо працювати у важливій галузі

Ні. Сам факт працевлаштування в лікарні, енергетичній компанії або приватній ІТ-фірмі не гарантує відстрочки. Роботодавець повинен мати законні підстави для бронювання та дотримуватися встановлених обмежень.

Мобілізація в Україні залишається актуальною для військовозобов’язаних, тому перед працевлаштуванням варто уточнити, чи має підприємство право подавати співробітників на бронювання. Також потрібно з’ясувати, чи поширюється така можливість на конкретну посаду.

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Як перевірити бронювання

Роботодавець подає списки працівників через портал «Дія». Після опрацювання заяви результат можна перевірити в електронному військово-обліковому документі, зокрема в застосунку «Резерв+».

Важливо пам’ятати: повідомлення про подання документів ще не підтверджує оформлену відстрочку. Підтвердженням є відповідний запис в електронному військово-обліковому документі.