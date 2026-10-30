Мобілізація в Україні не означає, що кожен фахівець енергетичної, медичної чи ІТ-сфери автоматично отримає відстрочку.

Право оформлювати бронювання залежить передусім від статусу роботодавця, характеру його діяльності та дотримання вимог законодавства.



Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №76.

На яких підприємствах можуть бронювати працівників

Можливість оформити відстрочку передбачена для працівників кількох важливих галузей. Серед них:

Оборонна промисловість. Підприємства, які виготовляють озброєння, військову техніку та продукцію для потреб Сил оборони.

Енергетика. Компанії, що виробляють і постачають електроенергію, обслуговують мережі та паливну інфраструктуру.

Транспорт і зв’язок. Організації, які забезпечують перевезення пасажирів і вантажів, поштові послуги та роботу телекомунікаційних мереж.

Медицина. Заклади охорони здоров’я, які відповідають установленим критеріям.

Комунальне господарство. Підприємства водо- й теплопостачання, водовідведення та обслуговування критичної інфраструктури.

Сільське господарство й харчова промисловість. Компанії, важливі для економіки та продовольчого забезпечення.

ІТ і кібербезпека. Організації, які мають належний статус і виконують важливі для держави завдання.

Також окремі правила діють для державних органів та установ.

Чи достатньо працювати у важливій галузі

Ні. Сам факт працевлаштування в лікарні, енергетичній компанії або приватній ІТ-фірмі не гарантує відстрочки. Роботодавець повинен мати законні підстави для бронювання та дотримуватися встановлених обмежень.

Мобілізація в Україні залишається актуальною для військовозобов’язаних, тому перед працевлаштуванням варто уточнити, чи має підприємство право подавати співробітників на бронювання. Також потрібно з’ясувати, чи поширюється така можливість на конкретну посаду.

Як перевірити бронювання

Роботодавець подає списки працівників через портал «Дія». Після опрацювання заяви результат можна перевірити в електронному військово-обліковому документі, зокрема в застосунку «Резерв+».

Важливо пам’ятати: повідомлення про подання документів ще не підтверджує оформлену відстрочку. Підтвердженням є відповідний запис в електронному військово-обліковому документі.