Мобілізація в Україні може зазнати змін через перегляд правил бронювання працівників і посилення відповідальності за ухилення від військової служби.

Мобілізація в Україні залишається одним із ключових питань для уряду, який шукає можливості забезпечити ротацію військових на фронті.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю BBC повідомив, що Верховна Рада знову розглядає раніше поданий законопроєкт про посилення відповідальності за ухилення від призову та самовільне залишення військової частини.

За словами очільника уряду, потреба в ротації зростає, оскільки військові вибувають зі служби через поранення, загибель або зникнення безвісти. Водночас кількість працівників із бронюванням у тилу продовжує збільшуватися.

Які підприємства зможуть бронювати працівників

Уряд планує ретельніше перевіряти компанії, які мають статус критично важливих. Основними критеріями залишатимуться внесок в обороноздатність і забезпечення життєдіяльності держави.

Особливу увагу приділятимуть підприємствам, які оформлюють бронювання для великої кількості співробітників, але виробляють мало продукції, важливої для країни. За словами прем’єра, сам статус компанії та кількість працевлаштованих людей не повинні бути єдиними підставами для надання такого права.

Чи запровадять економічне бронювання

Сергій Корецький не виключив можливості запровадження економічного бронювання. Однак висока зарплата працівників і відсутність податкових боргів самі по собі не гарантуватимуть підприємству статусу критично важливого.

Окремо прем’єр запевнив, що напередодні зими уряд не планує змінювати відсоток бронювання працівників енергетичної галузі.

Що це означає для військовозобов’язаних

Мобілізація в Україні передбачає не лише поповнення війська, а й пошук балансу між потребами фронту та роботою економіки. Влада планує посилити контроль за обґрунтованістю бронювання, а також повернулася до питання відповідальності за ухилення від служби.

Водночас конкретні параметри майбутніх змін залежать від подальшого розгляду законодавчих ініціатив. Тому повідомлення про можливі нові обмеження для заброньованих працівників варто відрізняти від уже чинних норм.