Знижка на комуналку у розмірі 50% доступна багатодітним родинам в Україні за умови, що їхній дохід не перевищує встановленого ліміту.

Знижка на комуналку поширюється також на оплату житла та окремі види пічного палива, але скористатися нею можуть не всі сім’ї.

За інформацією Пенсійного фонду України, головна умова — середньомісячний сукупний дохід родини за останні шість місяців у розрахунку на одну людину. У 2026 році він не повинен перевищувати 4 660 гривень на місяць.

Якщо дохід на одного члена сім’ї вищий за цей поріг, право на зазначену пільгу не надається. У такому разі родина може перевірити, чи має підстави для оформлення житлової субсидії. Її призначають за окремими правилами.

На які витрати поширюється пільга

Державна підтримка передбачає компенсацію половини вартості визначених послуг у межах установлених соціальних нормативів. Це не означає, що загальна сума в платіжці за будь-яких умов зменшиться рівно на 50%.

Знижка на комуналку охоплює такі витрати:

Оплата житла. Пільгу розраховують у межах норми 21 кв. м загальної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає у помешканні, та додаткових 10,5 кв. м на родину.

Комунальні послуги. До переліку належать електроенергія, газопостачання, водопостачання, водовідведення та інші послуги в межах нормативів.

Скраплений газ. Передбачено зменшення вартості балонного газу для побутових потреб.

Пічне паливо. Пільга діє на тверде й рідке паливо для домогосподарств без централізованого опалення, якщо для обігріву не використовують природний газ або електроенергію.

Як оформити допомогу

Призначенням пільги займається Пенсійний фонд України. Подати заяву можна особисто в сервісному центрі ПФУ, поштою, через уповноважених представників громади або ЦНАП, якщо там надають таку послугу. Також доступне онлайн-подання через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або портал «Дія».

Заявнику можуть знадобитися документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер платника податків, посвідчення батьків багатодітної сім’ї та документи дітей.

Перед зверненням варто перевірити перелік потрібних документів і уточнити, чи відповідає дохід родини встановленим вимогам. Це допоможе з’ясувати право на державну підтримку та обрати відповідний спосіб оформлення.