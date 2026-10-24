Через неточності в обліку стажу або відсутні відомості в пенсійній справі українці можуть недоотримувати виплати, тож Пенсійний фонд радить періодично звіряти дані та вчасно подавати уточнювальні документи.

Страховий стаж та пенсійні виплати в Україні напряму залежать від повноти обліку — якщо окремі періоди роботи не враховані або роботодавець не передав потрібні дані, це одразу позначається на розмірі щомісячної виплати. Фахівці радять пенсіонерам перевіряти, що зберігається в їхній пенсійній справі, аби не втрачати гроші, на які є законне право.

Найголовніший фактор, який варто перевірити, — коректність відображення трудового стажу. Особливу увагу радять звертати на записи про роботу ще до впровадження електронних реєстрів: саме паперові періоди найчастіше «губляться», бо дані про них могли не потрапити до системи.

Друге, що варто звірити, — відомості про заробітну плату, які використовувалися для розрахунку пенсії. Неточності в документах або відсутність окремих даних про доходи можуть призвести до того, що виплата виявиться меншою, ніж передбачено законодавством.

Як перевірити свій страховий стаж

Найзручніше зробити це онлайн: у особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду (pfu.gov.ua) або через застосунок «Дія» можна переглянути дані про застраховану особу, зокрема нарахований стаж і відомості про доходи. Якщо онлайн-доступ недоступний, зверніться до будь-якого сервісного центру ПФУ з паспортом і реєстраційним номером облікової картки платника податків.

У разі виявлення розбіжностей пенсіонер має право подати до Пенсійного фонду уточнювальні документи — трудову книжку, довідки про заробіток, накази чи архівні витяги. Після перевірки інформації можливий перерахунок пенсії з урахуванням додаткового стажу або підтверджених відомостей про доходи.

Що робити, якщо знайшли помилку

Спершу зберіть документи, які підтверджують спірні періоди роботи. Далі напишіть заяву про перерахунок до територіального органу ПФУ, додавши ці документи. Термін розгляду зазвичай становить до 10 днів, після чого фонд ухвалює рішення про перерахунок або пояснює причину відмови.

Регулярна перевірка даних у пенсійній справі допомагає своєчасно виправити помилки та уникнути втрати коштів, на які громадянин має законне право, — наголошують у Пенсійному фонді.

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