Пенсія для деяких українців може опинитися під загрозою, якщо вони не пройдуть обов’язкову фізичну ідентифікацію до кінця 2026 року.

Водночас пенсія не припиняється для всіх одержувачів: вимога стосується окремих категорій громадян, зокрема тих, хто живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Правила визначені постановою Кабінету Міністрів України №299 від 11 лютого 2025 року, повідомляє ПФУ..

Кому потрібно підтвердити особу

Щороку до 31 грудня фізичну ідентифікацію мають проходити дві категорії одержувачів виплат:

громадяни, які тимчасово проживають за межами України;

пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Якщо людина не виконає цю вимогу, нарахування коштів можуть призупинити з 1 січня наступного року.

Водночас передбачено виняток. Щорічно підтверджувати особу не потрібно тим, хто виїхав з окупованої території на підконтрольну Україні землю, повідомив Пенсійний фонд про зміну місця проживання та перевів виплати за новими реквізитами.

Для громадян, які залишаються в окупації, діє ще одна умова. Якщо протягом шести місяців людина не користувалася коштами на банківському рахунку та не пройшла ідентифікацію, виплати також можуть призупинити.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Підтвердити особу можна кількома способами. Для цього не обов’язково їхати в Україну.

Зокрема, доступні такі варіанти:

особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду або уповноваженого банку з паспортом;

проходження перевірки під час відеодзвінка з фахівцем ПФУ;

авторизація на вебпорталі фонду за допомогою «Дія.Підпису».

Українці, які перебувають за кордоном, також можуть звернутися до консульства або посольства України. Там можна отримати документ, що підтверджує факт перебування людини серед живих, і надіслати його до Пенсійного фонду разом із заявою.

Що ще потрібно врахувати

Для пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях або виїхали звідти, передбачено обов’язок повідомити ПФУ про неотримання пенсійних виплат від Російської Федерації.

Фізична ідентифікація потрібна, щоб підтвердити особу одержувача та переконатися, що гроші отримує саме людина, якій вони належать.

Тому тим, кого стосується ця вимога, варто заздалегідь перевірити свій статус і спосіб проходження процедури. Це допоможе уникнути можливого призупинення виплат на початку 2027 року.