В то же время пенсия не прекращается для всех получателей: требование касается отдельных категорий граждан, в том числе проживающих за границей или на временно оккупированных территориях.
Правила определены постановлением Кабинета Министров Украины №299 от 11 февраля 2025 года, сообщает ПФУ .
Кому нужно подтвердить личность
Ежегодно до 31 декабря физическая идентификация должна проходить две категории получателей выплат:
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граждане, временно проживающие за пределами Украины;
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пенсионеры, которые находятся на временно оккупированных территориях
Если человек не выполнит это требование, начисление средств может быть приостановлено с 1 января следующего года.
В то же время, предусмотрено исключение. Ежегодно подтверждать личность не нужно тем, кто выехал с оккупированной территории на подконтрольную Украине землю, сообщил Пенсионный фонд об изменении места жительства и перевел выплаты по новым реквизитам.
Для граждан, остающихся в оккупации, действует еще одно условие. Если в течение шести месяцев человек не пользовался денежными средствами на банковском счете и не прошел идентификацию, выплаты также могут быть приостановлены.
Как пройти физическую идентификацию
Подтвердить личность можно несколькими способами. Для этого не обязательно ехать в Украину.
В частности, доступны следующие варианты:
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личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда или уполномоченный банк с паспортом;
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прохождение проверки во время видеозвонка со специалистом ПФУ;
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авторизация на вебпортале фонда с помощью «Действие.Подписи».
Украинцы, находящиеся за границей, также могут обратиться в консульство или посольство Украины. Там можно получить документ, подтверждающий факт пребывания человека в живых, и отправить его в Пенсионный фонд вместе с заявлением.
Что еще нужно учесть
Для пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях или уехавших оттуда, предусмотрена обязанность сообщить ПФУ о неполучении пенсионных выплат от Российской Федерации.
Физическая идентификация необходима, чтобы подтвердить личность получателя и убедиться, что деньги получает именно человек, которому они принадлежат.
Поэтому тем, кого это требование касается, следует заранее проверить свой статус и способ прохождения процедуры. Это поможет избежать возможной приостановки выплат в начале 2027 года.