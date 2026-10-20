Пенсия для некоторых украинцев может оказаться под угрозой, если они не пройдут обязательную физическую идентификацию до конца 2026 года.

В то же время пенсия не прекращается для всех получателей: требование касается отдельных категорий граждан, в том числе проживающих за границей или на временно оккупированных территориях.

Правила определены постановлением Кабинета Министров Украины №299 от 11 февраля 2025 года, сообщает ПФУ .

Кому нужно подтвердить личность

Ежегодно до 31 декабря физическая идентификация должна проходить две категории получателей выплат:

граждане, временно проживающие за пределами Украины;

пенсионеры, которые находятся на временно оккупированных территориях

Если человек не выполнит это требование, начисление средств может быть приостановлено с 1 января следующего года.

В то же время, предусмотрено исключение. Ежегодно подтверждать личность не нужно тем, кто выехал с оккупированной территории на подконтрольную Украине землю, сообщил Пенсионный фонд об изменении места жительства и перевел выплаты по новым реквизитам.

Для граждан, остающихся в оккупации, действует еще одно условие. Если в течение шести месяцев человек не пользовался денежными средствами на банковском счете и не прошел идентификацию, выплаты также могут быть приостановлены.

Как пройти физическую идентификацию

Подтвердить личность можно несколькими способами. Для этого не обязательно ехать в Украину.

В частности, доступны следующие варианты:

личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда или уполномоченный банк с паспортом;

прохождение проверки во время видеозвонка со специалистом ПФУ;

авторизация на вебпортале фонда с помощью «Действие.Подписи».

Украинцы, находящиеся за границей, также могут обратиться в консульство или посольство Украины. Там можно получить документ, подтверждающий факт пребывания человека в живых, и отправить его в Пенсионный фонд вместе с заявлением.

Что еще нужно учесть

Для пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях или уехавших оттуда, предусмотрена обязанность сообщить ПФУ о неполучении пенсионных выплат от Российской Федерации.

Физическая идентификация необходима, чтобы подтвердить личность получателя и убедиться, что деньги получает именно человек, которому они принадлежат.

Поэтому тем, кого это требование касается, следует заранее проверить свой статус и способ прохождения процедуры. Это поможет избежать возможной приостановки выплат в начале 2027 года.