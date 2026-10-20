Дефицит продуктов в Украине может стать одним из рисков из-за проблем с перевозкой агропродукции.

В то же время дефицит продуктов не означает, что полки магазинов останутся пустыми: речь идет прежде всего о нехватке транспорта для доставки зерна и выполнения экспортных контрактов.

Как сообщает AgroReview, спрос на грузовые автомобили для перевозки урожая значительно превышает существующие возможности рынка. Поэтому аграрии сталкиваются с задержками, а стоимость логистики растет.

В каких областях больше всего не хватает зерновозов

Самая сложная ситуация сложилась в пяти регионах Украины:

Николаевской области;

Кировоградской области;

Сумской области;

Черниговской области;

Одесская область.

Местные аграрии испытывают трудности с доставкой урожая в порты и элеваторы. Из-за нехватки машин отгрузка может задерживаться, что создает дополнительные риски для своевременного выполнения договоренностей с покупателями.

Проблема состоит не только в количестве доступных автомобилей. Важную роль играет неравномерное распределение транспорта между регионами. Из-за этого в одних районах возникает нехватка машин, в то время как перевозчики не всегда могут быстро перераспределить ресурсы.

Как транспортный кризис влияет на аграриев

Нехватка зерновозов увеличивает расходы сельхозпроизводителей. Когда спрос на перевозку превышает предложение, транспортные услуги дорожают. Это сокращает прибыль фермеров, которым приходится тратить больше на доставку продукции.

Задержки также усложняют планирование продаж. Если зерно не удается своевременно доставить в терминалы, аграрии рискуют нарушить графики поставок. На отдельных маршрутах возникают очереди и простои, что дополнительно снижает эффективность логистики.

Поэтому дефицит продуктов в этом контексте следует рассматривать, прежде всего, как возможный риск для стабильности аграрных поставок, а не как подтвержденный факт недостатка продовольствия в торговых сетях.

Как аграрии могут уменьшить риски

Специалисты советуют сельхозпроизводителям бронировать транспорт заранее и учитывать возможные задержки при планировании продаж урожая. Также важно заранее продумывать альтернативные маршруты доставки.

Участники рынка ищут способы более эффективно распределять имеющиеся автомобили и привлекать дополнительные транспортные ресурсы.

Стабильность перевозок имеет немаловажное значение для украинского аграрного сектора. От своевременной доставки зерна зависят расходы производителей, выполнение экспортных контрактов и поступление средств от продаж урожая за границу.



Источник: АГРОНЬЮЗ