Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 20 по 26 октября показывает умеренное похолодание и два дня с возможными осадками: максимум днем достигнет +18°, а минимум опустится до +14°.

предыдущий прогноз для региона уже фиксировал похолодание, и новые данные подтверждают эту тенденцию — на следующей неделе в Киевской области станет еще прохладнее, а кроме того синоптики ожидают два дня с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области с 20 по 26 октября будут колебаться от +14° до +18°, а ночью воздух будет охлаждаться до +9°-+11°.

Во вторник, 20 октября, воздух прогреется до +18° днем, а ночью похолодает до +11°. Облачность ожидается переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В среду, 21 октября, столбики термометров опустятся до +15° днем и +9° ночью. Облачность останется переменной, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 22 октября, температура удержится на отметке +17° днем, ночью же похолодает до +9°. Облачность прогнозируют переменную, без осадков.

В пятницу, 23 октября, днем ожидается +16°, а ночью +11°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не предвидится.

В субботу, 24 октября, дневная температура составит +15°, ночная — +10°. Облачность сохранится с прояснениями, дождя синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 25 октября, воздух прогреется лишь до +14° — это будет самый прохладный день недели. Ночью температура опустится до +10°, облачно с прояснениями, и именно в этот день снова возможны осадки.

В понедельник, 26 октября, столбики термометров будут подниматься до +17° днем и +11° ночью. Облачность ожидается с прояснениями, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет вторник, 20 октября, с температурой +18°, а самым прохладным — воскресенье, 25 октября, когда воздух прогреется лишь до +14°. Перепад температур за неделю составляет 4°, а возможные осадки синоптики прогнозируют в среду, 21 октября, и в воскресенье, 25 октября.

Из-за возможных осадков в среду и воскресенье стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге. А поскольку ночные температуры опускаются до +9°, вечером и утром лучше одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о переменчивых дождях: прогноз погоды на неделю в киевской области с 18 по 24 октября.

Также Politeka сообщала, киевскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 17 по 23 октября.

Как сообщала Politeka, киевскую область накроют осенние дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 16 по 22 октября.