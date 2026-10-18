Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 19 по 25 жовтня показує похолодання до +13° у вихідні після теплого четверга з +18°, а на початку тижня синоптики прогнозують опади.

мінливі дощі минулого тижня в Київській області змінюються похолоданням, адже після теплого четверга з +18° синоптики прогнозують зниження денної температури до +13° у вихідні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 19 по 25 жовтня денна температура в Київській області коливатиметься від +13° до +18°.

У понеділок, 19 жовтня, область накриє хмарність, можливі опади, а повітря вдень прогріється лише до +15°, вночі ж похолодає до +13°.

У вівторок, 20 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність і знову можливі опади, денна температура підніметься до +16°, нічна опуститься до +11°.

У середу, 21 жовтня, небо буде хмарним із проясненнями, опадів не очікується, а стовпчики термометрів удень покажуть +17°, вночі — +11°.

У четвер, 22 жовтня, прогнозується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +18° за малохмарної погоди без опадів, а вночі температура опуститься до +9°.

У п’ятницю, 23 жовтня, хмарність із проясненнями збережеться, опадів не передбачається, денна температура утримається на позначці +16°, нічна — +11°.

У суботу, 24 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +13° вдень — це буде найпрохолодніший день тижня, вночі очікується +12°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 25 жовтня, погода залишиться хмарною з проясненнями, без опадів, удень повітря прогріється до +15°, вночі — до +11°.

Найтепліше в Київській області буде у четвер, 22 жовтня, — до +18°, а найпрохолодніше — у суботу, 24 жовтня, коли максимум становитиме лише +13°. Перепад денних температур за тиждень сягне 5°. Опади синоптики прогнозують на початку тижня — у понеділок, 19 жовтня, та у вівторок, 20 жовтня.

Через ймовірні опади на початку тижня мешканцям області варто взяти з собою парасольку та бути уважними за кермом на мокрій дорозі. А зважаючи на похолодання до +13° у вихідні, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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