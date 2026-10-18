Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 19 по 25 октября показывает похолодание до +13° в выходные после теплого четверга с +18°, а в начале недели синоптики прогнозируют осадки.

переменчивые дожди на прошлой неделе в Киевской области сменяются похолоданием, ведь после теплого четверга с +18° синоптики прогнозируют снижение дневной температуры до +13° в выходные.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 19 по 25 октября дневная температура в Киевской области будет колебаться от +13° до +18°.

В понедельник, 19 октября, область накроет облачность, возможны осадки, а воздух днем прогреется лишь до +15°, ночью же похолодает до +13°.

Во вторник, 20 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность и снова возможны осадки, дневная температура поднимется до +16°, ночная опустится до +11°.

В среду, 21 октября, небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается, а столбики термометров днем покажут +17°, ночью — +11°.

В четверг, 22 октября, прогнозируется самый теплый день недели — воздух прогреется до +18° при малооблачной погоде без осадков, а ночью температура опустится до +9°.

В пятницу, 23 октября, облачность с прояснениями сохранится, осадков не предвидится, дневная температура удержится на отметке +16°, ночная — +11°.

В субботу, 24 октября, столбики термометров опустятся до +13° днем — это будет самый прохладный день недели, ночью ожидается +12°, облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 25 октября, погода останется облачной с прояснениями, без осадков, днем воздух прогреется до +15°, ночью — до +11°.

Теплее всего в Киевской области будет в четверг, 22 октября, — до +18°, а прохладнее всего — в субботу, 24 октября, когда максимум составит лишь +13°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 5°. Осадки синоптики прогнозируют в начале недели — в понедельник, 19 октября, и во вторник, 20 октября.

Из-за вероятных осадков в начале недели жителям области стоит взять с собой зонт и быть внимательными за рулем на мокрой дороге. А учитывая похолодание до +13° в выходные, стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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