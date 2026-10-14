Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 15 по 21 жовтня передбачає чотири дощових дні поспіль та потепління до +16° у вівторок, 20 жовтня.

мінливі дощі вже накривали Київщину минулого тижня, і синоптики попереджають, що нова хвиля опадів повернеться й цього разу: з 15 по 21 жовтня на Київщині очікуються чотири дощових дні поспіль.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня у Київській області триматимуться в межах від +12° до +16°.

У четвер, 15 жовтня, повітря вдень прогріється до +12°, а вночі охолоне до +6°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не очікують.

У п’ятницю, 16 жовтня, денна температура залишиться на позначці +12°, нічна підніметься до +8°. Хмарність зросте, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 17 жовтня, стовпчики термометрів удень підіймуться до +15°, вночі очікується +10°. Хмарно з проясненнями, можливі опади збережуться.

У неділю, 18 жовтня, вдень утримається +13°, а вночі потеплішає до +12°. Небо вкриють хмари, і синоптики знову прогнозують опади.

У понеділок, 19 жовтня, денна температура складе +12°, нічна залишиться такою ж — +12°. Хмарно, можливі опади тривають.

У вівторок, 20 жовтня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +16°, вночі похолодає до +10°. Хмарність стане мінливою, без опадів.

У середу, 21 жовтня, вдень очікується +15°, вночі — +9°. Небо буде малохмарним, опадів синоптики не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 20 жовтня, з температурою +16°, а найпрохолодніше буде на початку тижня — у четвер і п’ятницю, коли вдень утримається лише +12°. Перепад температур за тиждень складе 4°, а опади синоптики прогнозують чотири дні поспіль — із п’ятниці по понеділок.

Через тривалі дощі жителям Київської області варто мати при собі парасольку та взуття з хорошим зчепленням, а водіям — бути особливо обережними на мокрій дорозі та збільшувати дистанцію. У дні без опадів, коли хмарність мінлива чи малохмарна, можна планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі.

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