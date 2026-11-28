Мінцифри затвердило нові критерії бронювання в ІТ-галузі. Замість 18 правил тепер лише 16, і компанії, що отримали статус за старими умовами, ризикують втратити відстрочку.

Бронювання працівників в Україні отримало нові правила для ІТ-галузі. Мінцифри затвердило оновлені критерії наказом від 22 листопада 2026 року № 235, повідомляє Liga Zakon Бізнес.

Документ набирає чинності з дня офіційного опублікування та скасовує липневі правила. Замість 18 критеріїв тепер діє 16. Найбільше змін зазнав саме ІТ-блок.

Раніше статус критично важливого підприємства могла отримати ІТ-компанія із середньою зарплатою від 1200 євро та щонайменше 9 працівниками. Тепер цей критерій стосується лише виробництва, імпорту та ремонту комп'ютерів, електронної й телеком-техніки.

До того ж додали вимогу щодо доходу: він має становити не менше 100 000 євро за квартал саме від такої діяльності. Тобто звичайні ІТ-сервіси та розробка програмного забезпечення більше не дають окремої підстави для бронювання.

Поріг безповоротної допомоги інноваційним проєктам підняли до 1 млрд грн, а окремий критерій для отримувачів оборонних грантів взагалі вилучили.

Компаніям, що протидіють агресору засобами ІТ, тепер потрібен договір із держзамовником, погоджений звіт і верифікація суб'єктом системи кібербезпеки. Для телеком-операторів, провайдерів, центрів обробки даних і підрядників xPON правила майже не змінилися.

Що робити ІТ-компаніям

Якщо компанія отримала статус за попередніми критеріями, яких уже немає, не варто чекати. За оновленими урядовими правилами статус потрібно додатково обґрунтовувати.

Ті, хто забронював працівників за старими умовами, ризикують втратити відстрочку. Найкращий крок - звернутися до Мінцифри та підготувати документи, що підтверджують відповідність одному з нових критеріїв, особливо якщо йдеться про виробництво чи імпорт техніки.

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