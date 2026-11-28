Пенсійний фонд України попередив, що з 1 січня 2027 року частині одержувачів може бути призупинено нарахування пенсій. Йдеться насамперед про тих, хто перебуває за кордоном та отримує виплати на банківські картки.

Призупинення пенсій з 1 січня може торкнутися частини українців. Пенсійний фонд попередив про нові вимоги, які варто перевірити вже зараз, аби не лишитися без грошей.

Головна причина - фізична ідентифікація. Люди, які не пройшли її до кінця 2026 року, ризикують втратити виплати вже з нового року. Вимога стосується двох категорій одержувачів.

Кому загрожує призупинення пенсій

По-перше, це українці, які виїхали за кордон щонайменше на 183 дні протягом календарного року. Йдеться про тих, хто оформив тимчасовий захист або статус біженця через російську агресію і не планує жити там постійно.

По-друге, люди, які проживають на окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії, а також на звільнених територіях з відповідного переліку. Якщо проігнорувати повідомлення про ідентифікацію, нарахування коштів можуть заблокувати.

Як дізнатися, чи потрібна ідентифікація

Перевірити необхідність проходження процедури можна в особистому кабінеті на сайті або в застосунку Пенсійного фонду. На порталі електронних послуг треба авторизуватися, відкрити розділ «Мої повідомлення» і вибрати «Індивідуальні повідомлення». У мобільному застосунку - зайти в «Повідомлення» і прочитати сповіщення.

Які способи підтвердження особи доступні

Для тих, хто отримує виплати на банківські картки, ПФУ передбачив кілька варіантів: дистанційно на сайті через сервіс «Дія.Підпис», через відеозв'язок із представником фонду, особисто в сервісному центрі або за кордоном через дипломатичне представництво України з наданням документа, що підтверджує факт життя.

За роз'ясненнями можна звернутися в контакт-центр ПФУ за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.