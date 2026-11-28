Одноразова допомога при народженні дитини лишиться на рівні 50 000 гривень, а перерахунок інших виплат не планується: усі суми зафіксували ще 1 січня 2026 року.

Дитячі виплати в Україні з 1 грудня 2026 року не зміняться - держава не планує підвищувати розміри соціальної допомоги сім'ям із дітьми. Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Усі перерахунки відбулися ще на старті року, 1 січня. Тож із початком календарної зими суми залишаються тими самими, що діяли протягом 2026 року.

Скільки заплатять при народженні дитини

Батьки малюків, народжених від 1 січня 2026 року, отримують фіксовану одноразову допомогу - 50 000 гривень. Сума однакова незалежно від того, якою за рахунком є дитина в родині.

Раніше родини отримували загалом 41 280 гривень: одразу перераховували 10 320 гривень, а решту розбивали на щомісячні платежі по 860 гривень упродовж трьох років. Тепер виплата стала одноразовою і більшою.

Якщо дітей народилося кілька, держава фінансує кожну дитину окремо. За двійню 2026 року батькам призначать одразу 100 000 гривень, а за трійню - 150 000 гривень.

Щомісячні виплати на дітей

Окрім одноразової допомоги, родини мають право на щомісячні кошти на догляд за дитиною до року. Стандартний розмір сягає 7 000 гривень на місяць, а для сімей із дітьми з інвалідністю сума зростає до 10 500 гривень.

Нарахування стартують одразу після завершення відпустки по вагітності та пологах. Оформити допомогу можуть і ті батьки, чиїм малюкам станом на 1 січня 2026 року ще не виповнився рік.

Для сімей із дітьми від одного до трьох років діє програма «єЯсла». Вона дає змогу щомісяця отримувати 8 000 гривень за умови, що мати або інший законний представник повертається до роботи на повний робочий день. Якщо виховується дитина з інвалідністю, компенсація становить 12 000 гривень.

Як оформити виплату

Подати заяву на одноразову допомогу при народженні має право один із батьків або опікун, із яким постійно проживає дитина. Звернутися можна дистанційно через застосунок чи вебпортал «Дія», у межах комплексного сервісу «єМалятко», а також офлайн - у ЦНАПах і сервісних центрах ПФУ.

Для отримання грошей заявник надає паспорт, заяву та свідоцтво про народження дитини. Якщо звернення подає опікун, обов'язково додається копія рішення про встановлення опіки.

Важливо стежити за термінами: звернутися по одноразову допомогу дозволяється лише впродовж перших 12 місяців життя малюка.

Що ще можна оформити через «Дію»

На порталі та в застосунку «Дія» також запустили оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Вона становить 7 000 гривень щомісяця і призначена для незастрахованих жінок з чинним медичним висновком.

Щомісячну допомогу на догляд за дитиною до року виплачують на спецрахунок «Дія.Картки» «Турбота про дитину» для купівлі конкретних дитячих товарів і послуг.

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