Дитячі виплати в Україні отримали нове призначення: батьки тепер зможуть оплачувати ними послуги стоматолога та медичних лабораторій. Перелік дозволених витрат суттєво розширили.

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Як повідомляє Мінсоцполітики, кошти цільових дитячих виплат відтепер можна спрямувати на лікування зубів у дитини, а також на лабораторні аналізи та дослідження - те, що раніше батькам доводилося оплачувати виключно з власної кишені.

Новий МСС-код 8071: що тепер можна оплатити

До переліку додали новий код категорії продавця (МСС) - 8071, який охоплює послуги зубних і медичних лабораторій. Перша група - стоматологічні: огляд у дитячого лікаря, лікування та інші процедури для здоров'я зубів. Друга - послуги медичних лабораторій, зокрема аналізи крові, сечі та інші дослідження, які призначає педіатр.

До цього кошти дитячих виплат можна було спрямовувати здебільшого на речі для малюка: одяг, підгузки, дитяче харчування і засоби догляду. Тепер батьки отримали більше свободи розпоряджатися грошима, щоб закривати і потреби, пов'язані зі здоров'ям дитини.

Як скористатися розширеними можливостями

Перше, що варто зробити, - уточнити в медичному закладі чи стоматологічному кабінеті, чи працюють вони з програмою дитячих виплат. Оплата такими коштами проходить безготівково, тому готівку з них зняти не вийде.

Якщо залишок коштів на рахунку виплати зберігся, ним можна розрахуватися за послугу безпосередньо у закладі. Це особливо актуально для батьків, у яких дитина потребує планового лікування зубів або планових аналізів.

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