Частина переселенців досі не отримала допомогу на проживання в листопаді. Фінансування Казначейство відкрило повністю, а гроші перераховують двома етапами - до 15-го та до 28-го числа.

Виплати переселенцям у листопаді 2026 року надходять не всім одночасно - частина внутрішньо переміщених осіб досі чекає на допомогу на проживання, хоча гроші на неї вже відкриті в повному обсязі.

Державна казначейська служба повідомила, що 1 листопада відкрила асигнування на соціальні допомоги за листопад повністю, зокрема й на виплати для ВПО. Тобто кошти на цей місяць у держави є, і проблема не в браку фінансування.

Чому гроші не прийшли всім до середини місяця

Допомогу на проживання переселенцям перераховують у два етапи протягом місяця: перший - до 15-го, другий - до 28-го числа. Якщо виплати не було до 15 листопада, наступного переказу варто чекати саме до 28-го.

У Казначействі наголосили, що не ведуть персонального обліку отримувачів. Цією інформацією володіє Пенсійний фонд України, тож якщо гроші так і не надійшли, звертатися слід саме туди.

Через що ще може затриматися виплата

Причин може бути кілька. Найчастіше це банківське зарахування, яке не завжди збігається в часі з бюджетним фінансуванням, або помилка в реквізитах рахунку.

Буває й інше: родина втратила право на допомогу. Пенсійний фонд перевіряє відповідність критеріям, зокрема щодо доходу. У 2026 році він не має перевищувати 10 380 гривень на одного члена сім'ї.

Виплату також можуть не перерахувати, якщо завершився попередній період її призначення. Але загалом програму допомоги ВПО продовжили до кінця лютого 2027 року, і частині родин виплати поновлюють автоматично.

Куди звертатися, якщо грошей немає

Якщо допомога не надійшла і після 28 листопада, порядок дій такий:

перевірити реквізити рахунку, на який мають прийти гроші;

уточнити, чи не завершився період призначення виплати;

переконатися, що дохід на одного члена сім'ї не перевищує 10 380 гривень;

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або зателефонувати на гарячу лінію ПФУ.

Голова профільної комісії Верховної Ради Павло Фролов раніше попереджав: через затримку з упровадженням нового закону про ВПО переселенці ризикують втратити допомогу. Тож якщо гроші не прийшли, не варто відкладати з'ясування причин.

Раніше Politeka повідомляла, через що можуть відмовити у грошовій допомозі переселенцям.